Napoli-Inter, bufera social su Gagliardini: per i tifosi ha superato il limite

L'Inter perde in casa del Napoli, ma c'è un argomento che ha infiammato la piazza social dei tifosi nerazzurri, ovvero Gagliardini, che lascia la squadra in 10 per somma di ammonizioni

21-05-2023 19:56

L’Inter paga dazio al Maradona contro un Napoli che si lascia alle spalle la sconfitta in trasferta con il Monza. I campioni d’Italia dell’ex tecnico nerazzurro Spalletti battono la squadra di Inzaghi per 3-1 (il provvidenziale Lukaku ha accorciato le distanze), con l’allenatore che in vista dei prossimi ed importanti impegni dei suoi uomini – a partire dalla finale di Coppa Italia – ha optato per un profondo turn over.

Ma una scelta in particolare, contestatissima dai tifosi, non ha pagato, tutt’altro: per la squadra che sta lottando per raggiungere il più pregiato piazzamento in classifica per la zona Champions l’impiego di un particolare giocatore ha creato non pochi problemi.

Gagliardini, le leggerezze nei falli e le critiche social

A spiccare infatti in senso negativo (stando anche ai commenti social e dei tifosi solitamente non molto affettuosi nei suoi confronti) è Roberto Gagliardini, titolare nell’ottica del citato e quasi obbligato turn over deciso da Inzaghi. In particolare nel primo tempo il centrocampista – già ammonito – entra in scivolata, a gamba alta e in ritardo sulla ripartenza di Kvaratskhelia. L’arbitro Marinelli, nonostante le proteste dei giocatori del Napoli, decide di soprassedere e di non estrarre un cartellino che avrebbe costretto l’Inter a restare in dieci.

Manco finito il primo tempo però, ed ecco che Gagliardini finisce per essere veramente espulso per un fallo, ancora in ritardo, su Anguissa. E sui social, come abbiamo detto, è scoppiato il bailamme. “Gagliardini è uno delle tante incomprensioni di Inzaghi”, twitta un utente. Un altro la butta sull’ironia tagliente: “Arbitro di parte che danneggia l’Inter, non espellendo Gagliardini”. Un commentatore italobrasiliano su Twitter fa notare: “Perfino i telecronisti brasiliani consigliano a Inzaghi di sostituire Gagliardini”.

E ancora, sui social si leggono altri post al vetriolo: “Gagliardini è lo stesso che due mesi fa criticò Inzaghi per il poco impiego, a fine partita contro il Parma. Lo stesso identico ragazzo”, “Gagliardini il 10 giugno potrebbe essere campione d’Europa e Ronaldo il Fenomeno no. Impazzisco”, “Gagliardini lascia l’Inter in dieci. A prescindere dall’espulsione”.

La stoccata di Biasin: “Serve testa, Gagliardini inaccettabile”

Fabrizio Biasin, giornalista di comprovata fede nerazzurra, emette poi la sentenza: “Gagliardini espulso al Maradona. Una differenza così ampia tra due nomi di calciatori in una stessa frase si è vista raramente”. Per poi proseguire in un altro tweet: “Una squadra che ha una finale di Coppa Italia tra 3 giorni e una di Champions tra 20 ha estremo bisogno di tutti i componenti della rosa. Non gli si chiede la luna (soprattutto se non ne hanno i mezzi), ma la testa sì. Gagliardini inaccettabile“.

Sotto esame le scelte di Inzaghi

Oltre all’amarezza, alla frustrazione, alla rabbia e pure gli sfottò (riferiti al fatto che il centrocampista aveva assicurato al tecnico di aver capito dopo che questo lo aveva rimbrottato riguardo la leggerezza su Kvaratskhelia), qualcuno se l’è presa non solo con Gagliardini ma anche con Inzaghi per la scelta (un tweet su tutti: “La cosa che mi fa più rabbia e che Gagliardini ha giocato più di Asllani…eh ma grande allenatore”).

Ma a fare chiarezza ci pensa Alessandro, che twitta: “Con Mkhitaryan [infortunato per una distrazione muscolare, ndr] e con 3 partite in 7 giorni, con una finale di mezzo, sei OBBLIGATO a fare turnover. Gagliardini […] sei obbligato a schierarlo. Io non capisco chi critica il Mister, voi non state bene. Qui c’è da prendere a schiaffi solo ed esclusivamente lui”.