15-01-2023 13:15

Tutto ci si aspettava dopo la vittoria dell’Inter sul Verona tranne uno sfogo in chiave mercato. E non di Skriniar o Lautaro ma da parte di Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro è stato lanciato nella mischia da Inzaghi ma si sente sottovalutato ed a fine gara ha alzato la voce dopo il successo di misura della squadra di Inzaghi nel match contro gli scaligeri.

Inter, Gagliardini pretende di giocare di più

Non si prestano ad equivoci le parole del giocatore: “Sono convinto che se sono arrivato qui è grazie al mio comportamento e al mio lavoro che non manca mai. Non sono più disposto a fare questo tipo di minutaggio, perché mi sento ancora bene e di poter dare ancora tanto. Ho voglia di far valere le mie qualità. A giugno vedremo, prenderò le mie decisioni”

Sono più pronto mentalmente di qualche anno fa. I giudizi non equilibrati non li considero, ci ho fatto il callo. Penso a me, penso a lavorare, è l’unica cosa che posso fare. Non è facile giocare poco, ma fa parte del nostro lavoro e mi faccio trovare pronto. Penso sia la prima volta che gioco due partite consecutive in questi due anni, ma sono contento di aver accumulato minuti e di aver contribuito alla vittoria”.

Inter, i tifosi scatenati dopo le parole di Gagliardini

Fioccano le reazioni sui social: “Come mai Gagliardini non ha fatto ste dichiarazioni due anni fa?

Ma se ne andasse subito!”, oppure: “E’ giusto che Gagliardini faccia le sue scelte perché lo vuole mezza Europa” e poi: “stendiamo un velo pietoso perché se può fare anche lui la voce grossa siamo veramente alla deriva” e ancora: “Dovrebbe solo ringraziare di essere rimasto all’Inter a rubare lo stipendio per 6 anni, altro che chiedere più spazio per giocare”.

Inter, Gagliardini scaricato dal web

C’è chi scrive: “A memoria non ricordo un giocatore così scarso ad avere questa spocchia” oppure: “Dopo le lamentele di Gagliardini penso di averle viste davvero tutte. Questo qui dovrebbe avere dei problemi anche solo ad acquistare la maglia dell’Inter presso un Inter store” o anche: “di Gagliardini cosa ricorderemo? Il gol sbagliato da 50 cm a porta vuota e il suo correre a caso per il campo? Un bel tacer non fu mai scritto” e infine: “Le dichiarazioni di Gagliardini sono tra il comico e l’imbarazzante. La società che non interviene sull’ennesimo arbitraggio scandaloso non merita commenti. Siamo alla frutta”.