Pagelle Udinese-Como 1-0: Brenner match winner, Cutrone tradisce Fabregas dal dischetto al 95'

La squadra di Runjaic piega i lariani con il gol del centrocampista, pur senza brillare. Male Lucca e Belotti sotto gli occhi di Spalletti

Udinese-Como si chiude sul punteggio di 1-0, ma con un finale thriller. Nel recupero, Patrick Cutrone sbaglia il calcio di rigore che avrebbe potuto regalare a Cesc Fabregas il secondo 1-1 consecutivo. Pallone respinto dal legno e friulani che possono godersi tre punti di platino e il gol partita di Brenner. Secondo successo di fila al Bluenergy Stadium per i bianconeri di Runjaic.

Partita molto equilibrata nei primi 45 minuti, con un Como sempre pronto a condurre il gioco e a cercare la conclusione verso la porta di Okoye. I tentativi dei lariani risultano poco precisi, come accaduto contro Juve e Cagliari, e l’Udinese ne approfitta, portandosi avanti a ridosso dell’intervallo, grazie a un bellissimo gol di Brenner, servito alla perfezione da Ehizibue. Inserimento vincente e 1-0 al giro di boa del match. Nella ripresa, non cambia il canovaccio dell’incontro, con le due formazioni che si sfidano a viso aperto, ma rischiando poco o nulla in fase difensiva. Runjaic rivoluziona l’undici titolare all’ora di gioco, ma non raccoglie i frutti sperati dopo le sostituzioni. Il Como ci prova fino all’ultimo e al 94′ ha la chance per centrare il bersaglio grosso: Patrick Cutrone si presenta sul dischetto e colpisce in pieno il legno della porta difesa da Okoye, che si salva e può esultare per il definitivo 1-0. Fabregas ko e con un solo punto all’attivo alla terza giornata. Tre punti di platino, ad una settimana dal 2-1 rifilato alla Lazio di Baroni.

Top e Flop dell’Udinese

TOP

Brenner voto 7: Apre le marcature all’alba del primo tempo, finalizzando al meglio l’assist di Ehizibue. Conclusione potente e precisa, palo, gol.

voto 7: Apre le marcature all’alba del primo tempo, finalizzando al meglio l’assist di Ehizibue. Conclusione potente e precisa, palo, gol. Thauvin voto 6,5: Fantasia, estro ed esperienza. Il francese si conferma in grande spolvero, inventando sulla trequarti offensiva con buona continuità. Non concreto come nelle precedenti uscite.

voto 6,5: Fantasia, estro ed esperienza. Il francese si conferma in grande spolvero, inventando sulla trequarti offensiva con buona continuità. Non concreto come nelle precedenti uscite. Ehizibue voto 6,5: Oltre all’assist per il gol partita di Brenner, disputa una partita di grande sostanza, tra corsa e palloni recuperati.

FLOP

Lovric voto 5,5: Meno propositivo del solito, ma attento in fase difensiva. Troppo falloso in alcune fasi della partita, sbaglia tanto sotto il profilo tecnico.

voto 5,5: Meno propositivo del solito, ma attento in fase difensiva. Troppo falloso in alcune fasi della partita, sbaglia tanto sotto il profilo tecnico. Karlstrom voto 5,5: Costretto a rincorrere gli avversari in più di una circostanza, non disputa la miglior partita di questo start di campionato.

voto 5,5: Costretto a rincorrere gli avversari in più di una circostanza, non disputa la miglior partita di questo start di campionato. Lucca voto 5: Il centravanti ex Ajax non convince. Paga assistenze poco pulite, non trovando molti palloni giocabili.

Top e Flop del Como

TOP

Dossena voto 7: Altro che Varane, ci pensa l’ex difensore dell’Atalanta a guidare il pacchetto arretrato dei lariani, al di là del risultato. Solido in difesa e pericoloso nell’area di rigore avversaria.

voto 7: Altro che Varane, ci pensa l’ex difensore dell’Atalanta a guidare il pacchetto arretrato dei lariani, al di là del risultato. Solido in difesa e pericoloso nell’area di rigore avversaria. Mazzitelli voto 6,5: Autentica diga in mezzo al campo, mettendo a disposizione dei compagni fisicità e sagacia tattica. Bene l’ex capitano del Frosinone.

voto 6,5: Autentica diga in mezzo al campo, mettendo a disposizione dei compagni fisicità e sagacia tattica. Bene l’ex capitano del Frosinone. Perrone voto 6,5: Esordio positivo per il classe 2003 argentino, che conferma le referenze registrate al suo arrivo in Italia. Fabregas non ha paura di schierare e si affida subito al suo piede fatato, non guardando la carta d’identità.

FLOP