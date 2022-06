Palermo al City Group, cessione a un passo

16-06-2022 16:22

Dopo la promozione in Serie B, ottenuta al termine di una stagione esaltante e con la finale playoff vinta al Barbera contro il Padova davanti a 35mila tifosi, il Palermo si appresta a vivere un’altra emozione, quella del passaggio di proprietà. È infatti in dirittura d’arrivo la trattativa per il passaggio dell’80% delle quote al City Group dello sceicco Mansour, lo stesso proprietario del Manchester City.

Il closing, dopo la due diligence avvenuta nelle scorse settimane, dovrebbe arrivare entro l’inizio di luglio, mentre l’annuncio potrebbe ritardare a fine mese. Al nuovo gruppo, come detto, andranno l’80% delle quote mentre il 20% dovrebbe essere lasciato all’attuale patron Dario Mirri che resterebbe in carica come presidente per dare continuità al progetto.