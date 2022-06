Palermo, Baldini allenta la tensione: "Giochiamo con leggerezza"

11-06-2022 15:47

A quasi 64 anni Silvio Baldini è tornato sulla cresta dell’onda calcistica.

L’ex allenatore, tra le altre, di Empoli e Catania, reduce da quattro stagioni in Serie C alla guida della Carrarese dopo sei anni di inattività, dallo scorso dicembre è alla guida del Palermo, dove era già stato nella prima parte della stagione 2003-’04, ai tempi della gestione Zamparini, venendo esonerato a gennaio per far posto a Francesco Guidolin, che avrebbe poi portato i rosanero in Serie A al termine di quella stagione ponendo fine a un’assenza di 33 anni.

Quasi 20 anni dopo il tecnico toscano ha l’ideale possibilità di prendersi una rivincita restituendo la Serie B al Palermo, che tre anni dopo il fallimento guarda al futuro con ottimismo anche grazie alle trattative per il passaggio di proprietà con il City Group di Mansour interessato insieme a gruppi statunitensi.

Per tornare in B ai siciliani basterà non perdere in casa contro il Padova nella finale di ritorno dei playoff di Serie C dopo che i rosanero hanno vinto 1-0 l’andata all'”Euganeo”.

Di fronte agli oltre 30.000 del “Barbera” le gambe non tremeranno a Brunori e compagni: “Sappiamo l’importanza della gara, ma i numeri ci dicono che ci siamo – ha detto Baldini in conferenza stampa – Nei play-off abbiamo vinto cinque partite e ne abbiamo pareggiate due. Dobbiamo metterci il cuore, è il momento di fare l’ultimo sforzo senza dimenticare che comunque vada abbiamo fatto un ottimo percorso”.

“Giocheranno coloro che finora hanno dato maggiori garanzie. Non dovremo giocare con paura, ma solo dare libertà a ciò che abbiamo dentro, pur sapendo che affronteremo una squadra molto forte” la conclusione.