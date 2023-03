L’attaccante dei siciliani: “Sappiamo tutti dove vogliamo arrivare, il gol contro il Cittadella una delle mie reti più belle”

24-03-2023 09:07

Durante la sosta del campioanto per le Nazionali il Palermo si trova in ritiro a Girona (Spagna). A rilasciare alcune dichiarazioni è stato Matteo Brunori, che sta lavorando per tornare il prima possibile dall’infortunio muscolare che lo ha colpito. Ecco le sue parole:

“Il gol di Cittadella, penso che ad oggi sia tra le reti più belle messe a segno. Purtroppo quella gara mi è costata un piccolo stop, ma sto recuperando al meglio. Sto lavorando per rientrare il prima possibile e poter fare questo rush finale molto importante e mettermi a disposizione della squadra. Contro il Modena si è vista soprattutto la forza che questo gruppo ha di ribaltare un risultato difficile al ‘Barbera”.

Conclude il giocatore dei rosanero: “E’ stato importante portare la gara dalla nostra parte, rientrando nel secondo tempo con la voglia di portare a casa i tre punti, che sapevamo l’importanza che avevano. Questa vittoria dà forza e morale, per finire al meglio questo campionato e cercare di posizionarci al meglio possibile perché sappiamo tutti dove vogliamo arrivare”.