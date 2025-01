Pallamano, Mondiali: 25-18 alla Repubblica Ceca, il sogno continua! Italia-Germania spareggio per i quarti

La Nazionale di Trillini comincia con una netta vittoria l'avventura nel main round, il portiere Ebner nominato MVP: giovedì alle 18 la supersfida coi fortissimi tedeschi.

Il sogno dell’Italia continua. Terza vittoria in quattro gare ai Mondiali per gli Azzurri dell’Handball, la Nazionale di Trillini. Battuta la Repubblica Ceca (25-18 il punteggio) nella prima delle tre sfide del Main Round, il secondo turno a cui Prantner e compagni sono approdati grazie al secondo posto nel gruppo B al termine della prima fase: dietro la fortissima Danimarca, davanti a Tunisia e Algeria. Giovedì – ore 18 – appuntamento con la storia: sarà spareggio per i quarti con un’altra corazzata, la Germania.

Pallamano, in Danimarca tutti pazzi per gli Italian Darlings

L’Italia lo giocherà in casa, visto che a Herning, la cittadina danese che ospita le partite dei Mondiali, sono tutti pazzi per gli Azzurri. Li chiamano “Italian Darlings”, li hanno eletti a beniamini, a squadra rivelazione. Al punto da intonare a squarciagola il testo dell’Inno di Mameli, o di tributare una standing ovation a fine gara. Una squadra simpatia, coinvolgente anche per il modo di giocare “semplice” ma concreto. Sempre di corsa, sempre di gruppo, senza protagonismi, ma con un unico obiettivo: far strada e riscrivere la storia.

Italia-Repubblica Ceca, Parisini top scorer del match coi cechi

Senza problemi il successo sui cechi, che avevano passato il primo turno grazie a due pareggi. Contro l’Italia non c’è stata partita, con gli Azzurri subito avanti grazie a una zampata di Prantner e bravi poi ad allungare sulle ali dell’entusiasmo. Cinque i gol messi a segno da Parisini, quattro per lo stesso Prantner e per Bortoli. Ottima la difesa, brava a limitare a 18 gol il bottino dei cechi. Alla fine un bel +7 e due punti in classifica, utili a proiettarsi col morale a mille verso un’impronosticabile sfida verità contro il WunderTeam tedesco.

Ebner MVP: per il portierone azzurro con la Germania sarà derby

Tra gli Azzurri che più si stanno mettendo in mostra ai Mondiali e che vivranno il match con la Germania quasi come un derby c’è Domenico Ebner, che gioca proprio nella Bundesliga – a Lipsia – e che nel paese tedesco è cresciuto. Il portierone dalle esultanze pazze e dalle strepitose prodezze tra i pali, capace di aggiudicarsi il premio di MVP del match contro i cechi. Giovedì sarà atteso da un super lavoro: ma chi avrebbe mai immaginato di giocarsi tutto, a questo punto del torneo, nella partita più importante della storia dell’handball tricolore?