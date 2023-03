Pallanuoto maschile: ecco la World Cup. Campagna: “Occasione per valutare tutti”

Il Settebello è pronto a tornare in acqua in occasione di un torneo di livello internazionale. Il ct ha convocato diversi giovani da testare insieme alle nuove regole in vigore, ma non vuole lasciare nulla al caso.

07-03-2023 19:50

Sandro Campagna e il Settebello sono di nuovo in prima pagina a livello mondiale per cercare di fare bene, per non dire benissimo, nella nuova edizione della World Cup 2023.

L’esordio è in programma domani, mercoledì 8 marzo, quando a partire dalle ore 17.30 gli azzurri sfideranno a Zagabria, in Croazia, il Giappone per il primo match di questo torneo. I favori dei pronostici sono tutti dalla parte degli azzurri, i vicecampioni del mondo inseguono, infatti, la qualificazione alle Super Finals di questa competizione, sarà necessario arrivare tra le prime tre e considerando che in gioco in questo raggruppamento ci sono anche Ungheria, Croazia, Francia e USA.

Così il ct Sandro Campagna: “Quest’occasione è da sfruttare anche per valutare i ragazzi a disposizione, sia i giovani sia i meno giovani, cercherò di farli ruotare tutti, di monitorare la loro condizione, di vederli all’opera anche con le nuove regole; queste cinque partite sono un bel metro di giudizio, raccoglieremo i dati utili per poi fare le scelte più opportune in vista degli appuntamenti principali della stagione; qualificarci conta tanto quanto dimostrare a noi stessi e agli altri che siamo una squadra molto competitiva”.

E ancora: “Sono molto soddisfatto dopo aver visto le finals di Coppa Italia, il gap si è ridotto tra le big e le squadre di seconda fascia, ho visto tanti giocatori e tanti team in crescita, Pro Recco è sempre affidabile, ma anche Brescia se risolve qualche blocco mentale può dire la sua su ogni fronte”.