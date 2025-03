Pallanuoto, Napoli capitale: domani la Final 8 di Coppa Italia, poi candidatura e World Cup 2027 e Europei 2028

Il Centro Federale nato alla Scandone un anno fa pronto per il trofeo tricolore: domenica la finale. Ma la FIN vuole anche i due eventi internazionali

La Coppa Italia nel week end, poi “l’amichevole della pace” tra Settebello e Ungheria a giugno e la candidatura a due eventi internazionali, la World Cup 2027 e gli Europei 2028: la pallanuoto torna grande protagonista a Napoli, nel Centro Federale realizzato dalla FIN nella storica piscina Felice Scandone.

Grande pallanuoto alla piscina Scandone di Napoli

Di pallanuoto se n’è giocata alla piscina Felice Scandone di Napoli, uno dei templi di questa disciplina a livello mondiale. Col declino del Posillipo, a partire dalla metà degli anni 2000, di grandi eventi però se ne sono visti pochi nello storico impianto di Fuorigrotta. A invertire il trend, la trasformazione della Scandone in Centro Federale operata dalla FIN lo scorso anno: dopo i collegiali delle nazionali giovanili e del Setterosa – l’Italia femminile di Carlo Silipo ha preparato le Olimpiadi a Napoli – ora la Scandone è pronta per tornare a ospitare gare internazionali, tornei che assegnano trofei di prestigio e, perché no, anche grandi eventi.

Pallanuoto, domani la Coppa Italia a Napoli

Domani il primo vero test, la Final Eight di Coppa Italia maschile: in acqua le migliori 8 squadre di A1 maschile, così come espresso dalla classifica della regular season alla fine del girone di andata. Si inizia domani con i quarti di finale: spiccano la sfida tra il Brescia, capolista in campionato con la Pro Recco, e il Posillipo (ore 15:30), e quella tra Roma Vis Nova e Trieste (ore 20), rivelazioni che in A1 lottano per il 4° posto che vale l’accesso alle semifinali playoff. Le altre gare sono BPER Savona-De Akker (ore 17) e Pro Recco-Ortigia (ore 18:30): dopo il cambio di proprietà avvenuto in estate il Recco parte favorito per la conquista della Coppa Italia, trofeo che le sfuggì un anno fa a Genova, quando a sorpresa fu il Brescia a vincere la finale.

I quarti saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della FIN Waterpolo Channel; semifinali (sabato, ore 17 e ore 18:30) e finalissima (domenica, ore 16:30) andranno invece in onda in diretta tv su RaiSport HD.

Pallanuoto, Settebello-Ungheria: l’amichevole della pace a Napoli

Nella conferenza stampa di oggi, però, il c.t. del Settebello Sandro Campagna è andato oltre la Final Eight, illustrando i grandi piani per la Scandone. Si inizia da aprile, con un common training con l’Ungheria dal 5 all’8 (ma gli azzurri si tratterranno a Napoli fino all’11).

Poi il 9 giugno “l’amichevole della pace”: Settebello e Ungheria si sfideranno in un test per gettarsi definitivamente alle spalle il quarto di finale delle scorse Olimpiadi, vinto dai magiari ai rigori dopo il clamoroso errore del Var in occasione dell’espulsione dell’azzurro Francesco Condemi. Partita che fu seguita dalla protesta del Settebello nella successiva partita con la Spagna e, soprattutto, dalla squalifica di 6 mesi per gli azzurri di Campagna.

Pallanuoto, Napoli candidata a World Cup 2027 e Europei 2028

Ma il progetto del c.t. per Napoli è ancora più ambizioso. “Grazie alla trasformazione in Centro Federale e al lavoro della FIN e del Comitato Regionale Campania la Scandone è oggi la migliore piscina d’Europa dopo la Duna Arena di Budapest, che però è un impianto nuovissimo, attivo solo da pochi anni – le parole di Campagna in conferenza stampa – . Nei prossimi anni vorremmo portare qui alcuni grandi eventi internazionali”.

Due, in particolare. “L’obiettivo sono le finali di World Cup del 2027, quando avranno più valore, perché varranno come torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 – confessa Campagna -. E poi anche gli Europei che si terranno a gennaio 2028, nell’anno olimpico, un’edizione che per la prima volta potrebbe disputarsi anche in città di nazioni diverse”.