Pallanuoto, nell’A1 femminile senza retrocessioni dirette Silipo cerca forze nuove per il Setterosa

Il campionato ripartirà il 19 ottobre, la novità sono i playout per le squadre classificate dal 7° al 10° posto. La stagione inizierà l’11 con i preliminari di Coppa Italia

Dopo il 6° posto del Setterosa alle Olimpiadi di Parigi 2024 il c.t. Carlo Silipo spera di scovare nuovi talenti nel campionato di A1 femminile di pallanuoto che prenderà il via il 19 ottobre: la Fin ha diramato il calendario e annunciato una novità, con l’abolizione della retrocessione diretta per l’ultima classificata della regular season. La stagione inizierà con i preliminari di Coppa Italia femminile, in programma dall’11 al 13 ottobre.

Pallanuoto, il c.t. del Setterosa Silipo in attesa di conferma

Dopo le elezioni federali in programma sabato 7 settembre – Paolo Barelli è candidato unico alla presidenza dopo l’esclusione per vizi formali di Fabio Rampelli, che ha però presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni – il primo impegno per la Fin riguardo alla pallanuoto è rappresentato dalla posizione dei due c.t., Sandro Campagna e Carlo Silipo, entrambi in scadenza dopo le Olimpiadi di Parigi.

Intanto, però, la macchina federale s’è messa in moto e dopo i calendari di A1 maschile sono stati diffusi anche quelli di A1 femminile e della Coppa Italia: competizioni in cui si spera che possano mettersi in evidenza nuovi talenti per il Setterosa, alla ricerca di forze fresche dopo il 6° posto rimediato ai Giochi in terra francese.

Pallanuoto, abolita la retrocessione diretta in A1 femminile

L’A1 femminile 2024/25, che prenderà il via il 19 ottobre con la 1a giornata della regular season, vede ancora una volta 10 squadre al via, ma presenta una novità nel format: la Fin ha abolito la retrocessione diretta per l’ultima classificata al termine della stagione regolare, i playout salvezza riguarderanno dunque le formazioni che si piazzeranno dal 7° al 10° posto (e non più dal 6° al 9°) e determineranno la retrocessione di 2 squadre.

Nessuna variazione, invece, per i playoff: si qualificano le prime 6, con la 1a e la 2a che accedono direttamente alle semifinali, precedute dai quarti (3a contro 6a, 4a contro 5a). Tutte le serie playoff e playout saranno al meglio delle 3 partite.

La 1a giornata di A1 femminile (19 ottobre)

Lazio-Netafim Bogliasco

Vela Ancona-Ekipe Orizzonte

Rapallo-Antenore Plebiscito Padova

Cosenza-SIS Roma

Trieste-Brizz Nuoto

Pallanuoto, la stagione femminile al via con la Coppa Italia

La stagione della pallanuoto femminile italiana, però, si aprirà nel week end dall’11 al 13 ottobre con il turno preliminare di Coppa Italia: le 10 squadre di A1 sono state suddivise in 2 gironi da 5, si qualificano alla Final Six (21-23 febbraio) le prime 3 di ciascun raggruppamento.

Coppa Italia femminile – I gironi del turno preliminare (11-13 ottobre)