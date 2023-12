Pallone d'Oro Serie C, tanta Juve in classifica: la top 10 del girone B

Juventus Next Gen protagonista della classifica del Pallone d'Oro della Serie C, con Yildiz e Huijsen in vetta alla graduatoria del girone B, votata da tifosi e stampa

21-12-2023 14:52

Non sarà il Pallone d’Oro ideato e consegnato dalla nota rivista francese France Football, ma é comunque un prestigioso riconoscimento per chi punta ad emergere e incidere in Serie C. Affidandosi ai voti di tifosi, giornalisti e addetti ai lavori, un blog specializzato in ricerche e approfondimenti sull’attualità sportiva, Time2Play, ha lanciato un sondaggio nazionale utile per eleggere il Pallone d’Oro della Lega Pro, facendo riferimento alle prestazioni registrate in questo 2023. Tanta Juventus nella Top 10 del girone B, con la Next Gen che ha messo in vetrina talenti come Yildiz e Huijsen.

Juventus protagonista del Pallone d’Oro di Serie C

Dal 30 ottobre 2023, é partito il sondaggio anonimo di Time2Play, che non trasmette dati personali e raccoglie soltanto i voti di tifosi e giornalisti, che si sono espressi sui migliori calciatori della terza serie. Un totale di 800 preferenze raccolte nell’ultimo giro di votazioni: il 68% figlio dei giudizi dei tifosi, mentre il restante 32% é stato affidato alla stampa che segue quotidianamente la Lega Pro. I 10 giocatori più votati parteciperanno alla fase finale del sondaggio, insieme ai 10 più votati del girone A e ai primi 10 del raggruppamento centro-meridionale.

Tanta Juventus nella graduatoria dedicata al gruppo B, con talenti del calibro di Yildiz in vetta alla Top 10, davanti a compagni di squadra come il giovane difensore Huijsen, già bloccato dal Frosinone di Eusebio Di Francesco per il mercato di gennaio.

Questa la Top 10 del girone B, nell’ambito del sondaggio lanciato per eleggere il Pallone d’Oro della Serie C:

Kenan Yildiz (Juve Next Gen) Marco Bleve (Carrarese) Dean Huijsen (Juve Next Gen) Luis Hasa (Juve Next Gen) Simone Colombi (Rimini) Julian Illanes (Carrarese) Nicola Pietrangeli (Rimini) Giovanni Daffara (Juve Next Gen) Davide Lamesta (Rimini) Joseph Nonge (Juve Next Gen)

Pallone d’Oro Serie C: la Top 10 degli attaccanti

Grande curiosità anche per la Top 10 degli attaccanti della Lega Pro, con Yildiz sempre primo e la sorpresa Christian Shpendi sul terzo gradino del podio. Quest’ultimo, é oggi protagonista con la maglia dell’Empoli in Serie A, mentre hanno vissuto il massimo campionato italiano calciatori come Pucciarelli e Ragatzu, bravi a confermarsi con Pesaro e Olbia. Al nono posto l’ex Cagliari, che sta trascinando proprio la squadra satellite dei Casteddu.

Di seguito la Top 10 degli attaccanti in Serie C:

Kenan Yildiz (Juve Next Gen)

Davide Lamesta (Rimini)

Christian Shpendi (Cesena)

Claudio Morra (Rimini)

Riccardo Tilli (Fermana)

Manuel Pucciarelli (Pesaro)

Simone Magnaghi (Lucchese)

Youssouph Cheikh Sylla (Pesaro)

Daniele Ragatzu (Olbia)

Giuseppe Panico (Carrarese)

Serie C, quanti big match nel girone C

Riflettori puntati sulla 19a ed ultima giornata del 2023, nonché del girone d’andata della regular season di Serie C, con tanti scontri diretti nelle zone nobili della classifica soprattutto nel girone C, dove l’equilibrio regna sovrano, nonostante il ritmo dettato dalla capolista Juve Stabia. Proprio le Vespe, tra l’altro, affronteranno la seconda forza del campionato domani alle ore 18.30, tra le mura del “Donato Curcio” di Picerno. Ennesimo banco di prova prima dell’attesissimo mercato di gennaio.

Nella serata di venerdì, invece, occhi sullo “Scida”, con il Crotone di Lamberto Zauli che ospita l’Avellino di Michele Pazienza. Il trainer degli Squali sarà regolarmente in panchina: accolto il ricorso presentato dal club di Gianni Vrenna, che ha visto ridursi la squalifica inflitta dal giudice sportivo all’indomani di Crotone-Juve Stabia.

Sabato, invece, toccherà a due piazze importanti come Benevento e Catania, che si daranno battaglia al “Vigorito” per provare ad uscire dalle rispettive crisi. Matteo Andreoletti per salvare la panchina, Cristiano Lucarelli per dare un senso al suo ritorno ai piedi dell’Etna.

Questi i big match di giornata: