Pallone d'Oro: arriva la reazione di Cristiano Ronaldo

Per la seconda volta dopo 11 anni Cristiano Ronaldo non sarà sul podio del Pallone d’Oro, nonostante una stagione che l’ha visto conquistare la terza Champions League consecutiva e primeggiare nella classifica cannonieri della massima competizione continentale con 15 reti, nettamente davanti a tutti.

Il podio, composto da Mbappé, Varane e Modric, è stato pesantemente influenzato dalla Coppa del mondo giocata in Russia la scorsa estate: e l’esclusione del rivale di sempre, Lionel Messi, non è una consolazione per CR7, che ha espresso tutta la sua perplessità in modo indiretto sui social.

Il fuoriclasse portoghese ha postato sul suo profilo Instagram una foto in controluce in cui pensieroso scruta l’orizzonte, con un emoticon che esprime dubbio e perplessità. Solo pochi mesi fa, Ronaldo aveva clamorosamente disertato la cerimonia per il migliore giocatore Fifa, riconoscimento andato a Luka Modric.

Negli ultimi undici anni, Ronaldo ha mancato il podio del Pallone d’Oro solo nel 2006, quando il premio fu assegnato a Fabio Cannavaro per il Mondiale vinto in Germania, e nel 2010, quando a contendere il titolo a Messi furono i due spagnoli Iniesta e Xavi.

Secondo indiscrezioni da Torino Ronaldo sarebbe infastidito ma “risponderà secondo abitudine, ovvero intensificando l’impegno in allenamento e sul campo per dimostrare, a chi lo ha ignorato, di essersi sbagliato”, riporta Tuttosport. Allegri spera così di avere un Ronaldo ancora più motivato e carico da qui alla fine della stagione: il numero 7 bianconero ci tiene a provare a tutto il mondo che la sua stella non è ancora al tramonto nonostante i 33 anni.

Ronaldo dal 2008 ha vinto cinque Palloni d’Oro: per cinque volte è arrivato al secondo posto, dietro alla Pulce.

SPORTAL.IT | 22-11-2018 12:10