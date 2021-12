Pallone d'Oro, Cristiano Ronaldo si espone e va contro Messi

01-12-2021 15:36

Non si interrompe la polemica per l’assegnazione del Pallone d’Oro a Lionel Messi. Mancava solo una voce in capitolo, quella che tutti aspettavano, ed è arrivata puntuale. Cristiano Ronaldo non ci sta, per il portoghese il rivale di sempre non meritava il settimo sigillo. In una pagina Instagram chiamata “Cristiano Ronaldo – The Legendary” e seguita proprio dall’ex Juventus, la decisione di dare il premio al giocatore del Psg è stata duramente contestata: “Furto. Porcata. Vergogna. Semplicemente deplorevole. Tutti hanno visto. Chiunque sia abbastanza intelligente sa chi sono i veri meritevoli. Ricevere premi senza guadagnarli è falsa felicità, senza orgoglio”.

Pallone d’Oro, il post che difende Cristiano Ronaldo

Nel post si elogia la stagione di Cristiano Ronaldo: “43 gol in un anno, 6 gol in 5 partite di questa Champions League, tutti decisivi e un ragazzo che, a prescindere dall’età, continua a fare miracoli e non smette di stupire il mondo intero. Lo mettono comunque al sesto posto… Credi davvero che 5 ragazzi abbiano fatto più di lui nell’anno? Mai. Avrebbe dovuto competere con Lewandowski che nei numeri individuali è stato incredibile, con il Bayern che ha avuto una stagione migliore della Juventus e ha avuto una stagione meno travagliata rispetto allo United, ma a livello di Nazionale, ad esempio, Cristiano è stato molto meglio”.

Pallone d’Oro, l’attacco della pagina a Lionel Messi

Duro invece l’attacco all’argentino: “E a chi va il premio? A Messi, che ha vinto solo la Coppa del Re col Barcellona, ​​non ha segnato un gol contro il Real Madrid da quando Cristiano è partito, è scomparso nelle grandi partite della stagione, ha vinto la Copa America che doveva essere ogni 4 anni ma praticamente si gioca ogni anno. Non ha segnato né in finale né in semifinale. E ha individualmente ha avuto una stagione sottotono con il PSG. Cristiano per vincere questo premio deve essere al 300% indiscutibile. Inutile realizzare la rovesciata più bella dell’anno, essere campione di tutto col club, capocannoniere di tutto e segnare una tripletta in Coppa del Mondo, forniscono comunque un modo per prendere il suo premio. Con Messi, è il contrario. Può fare una stagione di basso profilo, molto al di sotto, troveranno sempre un modo per favorirlo e dargli il premio”.

Pallone d’Oro, Ronaldo si espone contro Messi

Sotto al post, alla fine, è arrivato il commento inaspettato di Cristiano Ronaldo: “Fatti”, a sottolineare come il portoghese sia d’accordo con l’analisi. Ai microfoni di Watson, il Capo Redattore di France Football Pascal Ferré ha spiegato la scelta ricaduta su Messi: “Il Pallone d’Oro si basa su un sistema democratico. Ci sono 170 giurati e hanno deciso di votare per Messi. Io personalmente non ho messo Messi al primo posto. Ho scelto Lewandowski ma penso che anche Messi meriti il ​​Pallone d’Oro. Quello che ha detto Messi è stato carino e intelligente. Penso che non dobbiamo prendere una decisione rapidamente. Possiamo pensarci e dovremmo allo stesso tempo rispettare la storia del Pallone d’Oro, che si basa sulle elezioni. Non possiamo essere sicuri che Lewandowski avrebbe vinto il Pallone d’Oro l’anno scorso. Non possiamo saperlo perché non ci sono state votazioni. Ma dobbiamo essere onesti: avrebbe avuto grandi possibilità”. Un tentativo di riportare ordine, ma sui social la polemica non si interrompe e adesso anche Ronaldo ha preso posizione.

