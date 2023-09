Panama, il nazionale Gilberto Hernandez ucciso a colpi di pistola: a marzo aveva sfidato Messi

Gilberto Hernandez, calciatore della nazionale di Panama, ucciso in seguito a una sparatoria nel centro di Colón: alcuni mesi fa aveva giocato contro l'Argentina a Buenos Aires.

05-09-2023 12:14

Tragedia a Panama. Il nazionale Gilberto Hernandez, 27 anni, è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola nel corso di una sparatoria a Colón. Il drammatico episodio si è verificato domenica, anche se la polizia locale ha annunciato la morte del calciatore soltanto alcune ore più tardi. Nel corso dello scontro, altre sette persone sono rimaste ferite. Soltanto nel 2023 nella città di Colón hanno perso la vita più di cinquanta persone a causa della guerra tra bande di narcotrafficanti.

Gilberto Hernandez vittima della guerra tra narcos

Le forze dell’ordine ritengono che la tragica scomparsa di Hernandez possa essere in qualche modo legata alle faide tra narcos, anche se indirettamente. Non è chiaro, infatti, se l’obiettivo degli assassini fosse il calciatore del Club Atletico Independiente o qualcuno delle persone che stazionavano con lui alla Calle 5 di Avenida Herrera. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, gli assalitori sono arrivati a bordo di un taxi, sono scesi e hanno aperto il fuoco contro il gruppo di persone inermi. Un individuo sospettato di far parte del commando è stato successivamente arrestato.

Morte Gilberto Hernandez: l’appello del padre

Enorme il cordoglio dopo la tragedia, che a molti ha ricordato la tragica fine di Andres Escobar nella vicina Colombia, nel 1994, anche se a originare il folle omicidio in quell’occasione furono altre ragioni. La federazione calcistica di Panama e l’Atletico Independiente hanno diffuso toccanti messaggi sui social, mentre il padre di Hernandez ha rivolto un accorato appello ai giovani di Colón per fermare le violenze, insieme a un invito alle istituzioni: “Bisogna avviare in fretta progetti per salvare i giovani da questa brutta situazione che sta vivendo l’intero paese”.

L’amichevole Argentina-Panama: Hernandez e Messi

Giberto Hernandez era cresciuto nel settore giovanile dell’Arabe Unido e lo scorso anno era stato ingaggiato dal Club Atletico Independiente, una delle squadre più blasonate del campionato panamense, con cui si è laureato campione dei tornei di Apertura e Clausura tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 e con cui aveva guadagnato la chiamata della nazionale maggiore, a marzo. Dopo il debutto contro il Guatemala, aveva sfidato l’Argentina campione del mondo al Monumental di Buenos Aires, entrando in campo nella ripresa. La foto in cui cerca di contrastare Messi ha già fatto il giro del mondo dopo la notizia della sua tragica morte.