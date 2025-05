Panatta, Paolini e la "noia mortale" del tennis femminile, Adriano risponde a Jasmine: "Non mi ha capito"

Terza puntata della strana querelle a distanza tra l'ex capitano azzurro e la campionessa toscana. La precisazione: "Le altre giocatrici sono senza cervello, Jas è intelligente".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Terza puntata della strana “querelle” a distanza tra Adriano Panatta e Jasmine Paolini. Oggetto della discussione, non diretta ma effettuata attraverso repliche e controrepliche conto terzi, un commento dell’ex capitano azzurro di Davis durante la finale degli Internazionali d’Italia tra Jas e Coco Gauff. Paolini, interpellata sull’argomento, aveva dato a sua volta una risposta stizzita, a cui ha fatto seguito – novità freschissima – l’ulteriore controreplica di Panatta. Finita? Chissà. Intanto, ecco un piccolo riassunto delle puntate precedenti.

Panatta, Paolini, Gauff e la “noia mortale”

Ecco il commento della discordia di Panatta durante la finale: “Giocano tutte nello stesso modo. Tirano forte, senza pensare”. Con tanto di affondo: “È una noia mortale. Il 95% delle giocatrici gioca come la Gauff. L’hanno programmata per giocare sul cemento, ha fatto una palla corta che non ho visto fare nemmeno al circolo da due signore attempate. Insegnano solo a tirare forte“. E ancora: “Mi diverto solo con Paolini perché fa giocar male queste giocatrici. Vabbè, giocatrici…”. Con tanto di conclusione amara: “Tra gli uomini i big vincono dappertutto, tra le donne la classifica è falsata. Facessero un circuito solo sul cemento, se è l’unica cosa che sanno fare”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La replica di Jasmine ad Adriano in difesa di Coco

Alle riflessioni di Panatta, Paolini ha risposto senza fronzoli: “Onestamente penso ci sia poco da criticare, stiamo parlando di una ragazza che ha 21 anni e ha già vinto uno Slam. Oltre a essere una ragazza molto giovane, è anche una grande atleta e ha molta influenza nel nostro sport”. Una difesa accorata, non semplicemente d’ufficio, quella di Coco Gauff da parte di Jasmine: “Una grande personalità come lei non può che portare solo cose positive al tennis“. E il “dibattito” è poi proseguito sui social, tra i tifosi di Paolini e quelli di Panatta. Una discussione a tratti vivace.

Panatta: “Paolini intelligente, le altre senza cervello”

Come riportato sul Corriere della Sera, Adriano Panatta è tornato sull’argomento in un hotel torinese in occasione di un evento di Banca Generali in compagnia di Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martin Castrogiovanni. “A Paolini ho fatto solamente i complimenti. Si è arrabbiata? Non ha capito. Ho detto solamente che le sue avversarie non sono così intelligenti. È la verità. Le giocatrici, a parte lei che è intelligente e ha un senso tattico assolutamente di prim’ordine, pensano solo a tirare colpi dentro-fuori, dentro-fuori, senza pensare. Per cui sono senza cervello. Ho detto così, poi l’ho detta in maniera più esplicita, però è quello che penso. Dico sempre quello che penso“.