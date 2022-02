Pandev: "Voglio riportare Parma dove merita"

09-02-2022 15:52

Goran Pandev si è presentato come nuovo giocatore del Parma: “Le emozioni sono grandi, mi fa piacere essere qua, è una grande società e una squadra molto importante nel calcio italiano. Spero di aiutare e di fare cose belle per riportare il Parma dove merita”.

“A Parma c’è la storia, in campionato e in Italia, è una società importante. Ci sono passati tanti campioni, per questo ho fatto questa scelta. Parma mi è sempre piaciuta anche quando venivo a giocarci contro, erano sempre partite molto difficili ed era un ambiente bellissimo, uno stadio bello e una storia meravigliosa. Per questo ho scelto di venire qui e sono felice di esserci. I miei nuovi compagni mi hanno sorpreso. Un grande ambiente, un gruppo fantastico, disposto a fare tutto, anche fuori dal campo. Questo atteggiamento sta aiutando noi nuovi che siamo appena arrivati. Adesso tocca solo cominciare a vincere le partite e far felici i tifosi”.

