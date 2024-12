Paola Ferrari: "Amavo Eros Ramazzotti, ma eravamo malvisti dai discografici. Sono stata con Alberto di Monaco"

La giornalista a "Storie di donne al bivio", il programma di Monica Setta su Rai 2: gli amori sorprendenti e il rapporto conflittuale col suocero Carlo De Benedetti.

I momenti più bui legati al tumore, fortunatamente, sono alle spalle. Ma Paola Ferrari non ha mai smesso di sorridere. E di vivere la sua vita giorno per giorno. La giornalista sportiva e conduttrice è tra le ospiti di “Storie di donne al bivio”, il programma condotto da Monica Setta che andrà in onda il prossimo 27 dicembre su Rai 2, in prima serata. In attesa della trasmissione al completo, sono state diffuse alcune anticipazioni. Piuttosto scoppiettanti, a giudicare dai temi trattati e dai retroscena venuti fuori.

Paola Ferrari, la storia d’amore con Eros Ramazzotti

Nel corso dell’intervista Paola Ferrari ha parlato della sua storia d’amore con Eros Ramazzotti, sbocciata nel 1986. La piccola differenza d’età – la Ferrari è nata nel 1960, Ramazzotti nel 1963 – non rappresentò un problema nell’anno in cui il cantautore romano trionfò a Sanremo con uno dei suoi più grandi successi, “Adesso tu”: “Eravamo giovani e innamorati, i discografici però non vedevano di buon occhio il nostro rapporto“, ha spiegato la giornalista. “Ci siamo lasciati restando amici. Ho sempre seguito Eros musicalmente e gli voglio bene, vorrei vederlo felice in amore”.

Il flirt con Alberto di Monaco: storia tenuta segreta

Quindi una rivelazione inedita e sorprendente, relativa a un altro flirt. Una storia tenuta segreta con un personaggio al centro delle cronache istituzionali e mondane: il principe Alberto di Monaco. Una liaison di breve durata, su cui la giornalista sportiva e conduttrice tv ha squarciato il velo solo a distanza di numerosi anni: “Siamo stati insieme e non per poco, ma abbiamo sempre tenuto nascosta la nostra storia. Ci siamo rivisti e mi ha anche invitato, ma ero già sposata e innamorata di mio marito come sono oggi”.

Il rapporto difficile tra Paola Ferrari e Carlo De Benedetti

L’ultimo retroscena riguarda il rapporto, non idilliaco, col suocero Carlo De Benedetti, noto editore e papà del marito Marco, sposato il 10 aprile 1997. “La festa per i suoi novant’anni? Non mi ha voluto invitare”, ha fatto sapere Paola Ferrari. “E non era una festa intima, si badi bene, dal momento che c’erano almeno cento ospiti. Non siamo mai andati d’accordo, fin da prima che sposassi suo figlio Marco. Troppo a destra io, troppo a sinistra lui. Gli ho fatto comunque gli auguri, è il nonno dei miei figli”.