Paola Ferrari: Galeazzi mi ha ferito, condurrei la DS con Amadeus

E’ una donna. E’ bella. E lavora nello sport. Rivendica tutto Paola Ferrari, spesso al centro di critiche e di considerazioni sgradevoli. La giornalista della Rai, che di recente ha affermato che dopo i Mondiali in Qatar del 2022 lascerà la sua poltrona, torna su tanti temi che la riguardano in un’intervista a Repubblica e parte da quelle frasi poco gentili dette un mese fa da Giampiero Galeazzi al Corriere dello sport.

Il popolare Bisteccone aveva detto: “Se lascia non ne sentirò molto la mancanza. Ci ho lavorato parecchio insieme. Ultimamente era molto migliorata. È sempre stata troppo invadente. Monopolizza lo spazio, ha prevaricato il suo ruolo. Prima non si preparava, ora ha imparato a farlo”

Paola Ferrari replica a Galeazzi

La Ferrari aveva già replicato una prima volta e ora chiarisce; «Che dolore queste parole. A me invece Giampiero manca. Però sì, sono stata un po’ invadente e prevaricatrice, e lo rivendico. È il solo modo delle donne di potersi fare avanti dove spesso siamo considerate solo ornamento, solo bellezza e mai competenza. E tante, evito i nomi, puntano sul vestito succinto, ammiccano, e di calcio non sanno nulla, facendo del male alla categoria. È un caso se non c’è mai stata una donna a dirigere un giornale sportivo o Raisport? Non mi candido, eh? Io sono fuori, ormai».

Paola Ferrari ammette di avere avuto advances

Si parla anche di Metoo in Rai e la giornalista assicura : «Non sa quanti! Chi nega che in Rai certe cose esistano è un ipocrita. Tutti tentativi respinti con perdite. Il primo a Portobello, il debutto tv, Enzo Tortora mi difese a spada tratta. 1977, avevo 16-17 anni, ero una delle centraliniste.Tortora aveva un senso etico: non ci fece mai mettere la scollatura. Ed era sempre prodigo di consigli. A me di tenere la schiena dritta e la testa alta e guardare sempre la gente negli occhi. In senso fisico e metaforico. Mai dimenticato».

Infine rivela che tornerebbe a condurre la Domenica Sportiva solo in un caso: «Non tornerei indietro. Anzi sì, ma a condizione di presentarla con Amadeus. Per anni a Radio Deejay parlavamo di calcio, siamo amicissimi, Ma direi che ha troppo da fare. O l’Edicola di Fiorello, il lunedì, con la rassegna stampa dei giornali sportivi».

SPORTEVAI | 05-09-2021 08:19