Internazionali, la prima volta di Paolini: il suo sorriso fa impazzire il Centrale. Ora la mina vagante Ostapenko

La tennista toscana batte in due set Ons Jabeur e avanza agli ottavi di finale a Roma per la prima volta in carriera: agli ottavi la sfida con la lettone. E la classifica potrebbe ancora migliorare

Jasmine Paolini conquista per la prima volta in carriera gli ottavi di finale agli Internazionali di Roma. L’azzurra batte in due set sul Centrale la tunisina Ons Jabeur e agli ottavi trova Jelena Ostapenko. L’azzurra continua a sognare in grande e potrebbe anche riuscire a compiere un’impresa clamorosa in chiave classifica visto il crollo di Iga Swiatek.

La prima volta di Jasmine

I successi della scorsa stagione hanno lanciato Jasmine Paolini in una nuova dimensione con la vittoria del primo titolo in un Masters 1000 ma anche con due finali slam e l’oro di doppio (con Sara Errani) alle Olimpiadi di Parigi. Ma fare bene a Roma era qualcosa che ancora mancava alla tennista toscana che per la prima volta nella sua carriera ha vinto due gare di fila in singolare sulla terra rossa della Capitale. Contro Ons Jabeur, Jasmine ha giocato una partita molto solida dimostrando ancora una volta di poter essere annoverata tra le migliori al mondo e confermando che la sua classifica non è un caso.

L’ostacolo Ostapenko

Non era un secondo turno semplice per la toscana, Ons Jabeur sta vivendo un periodo di difficoltà che ha portato a un crollo anche nella classifica WTA ma resta una tennista molto difficile da affrontare con il suo gioco molto vario e imprevedibile. Ma Paolini sembra aver raggiunto una nuova consapevolezza nell’ultimo periodo ed è stata bravissima a soffrire nei momenti difficili per poi piazzare il colpo decisivo soprattutto in un secondo set molto equilibrato. E ora le difficoltà salgono ancora, visto che agli ottavi di finale si trova di fronte Jelena Ostapenko. La 27enne lettone è reduce dalla vittoria di Stoccarda dove in finale ha battuto Aryna Sabalenka, è una delle tenniste più talentuose del circuito anche se molto discontinua. Per Jas una prova molto complicata.

