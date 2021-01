Paolo Bonolis punge il Milan

Il presentatore tv e tifoso dell’Inter Paolo Bonolis in un’intervista a Sky non ha mancato di mandare una stilettata al Milan: “Qualsiasi squadra con 14 calci di rigore in 20 giornate sarebbe prima”, ha detto il presentatore Mediaset facendo un chiaro riferimento alla squadra rossonera.

Sulla Juve: “Chiunque stia cercando di rinnovarsi passa un periodo di inter-regno. Per Pirlo è ancora più difficile per le aspettative della Juventus. Le difficoltà sono giustificabili ma la rosa è splendida. Con i giusti aggiustamenti penso possa a lottare lo scudetto, così come Inter, Milan e altre”.

OMNISPORT | 31-01-2021 14:23