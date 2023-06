Paolo Maldini ha già trovato squadra: ecco da dove ripartirà

L'ex capitano e dirigente del Milan ha preso contatti con quella che potrebbe diventare la sua nuova società

17-06-2023 13:42

Dopo i primi giorni di incredulità da parte dei tifosi del Milan e di Paolo Maldini per come si era consumato il divorzio tra le due parti, ora le cose stanno tornando in ordine. Da una parte, i fan rossoneri ce l’hanno con l’ex capitano per non aver partecipato ai funerali di Silvio Berlusconi preferendo giocare a padel, dall’altra il dirigente ha iniziato a guardarsi concretamente in giro. E il suo curriculum pare essere già arrivato sulla scrivania giusta.

Maldini: l’avventura in Arabia per ricominciare

Maldini pare aver trovato gli stimoli giusti per ripartire. La proposta interessante gli è stata recapitata dall’Al-Ahly, squadra del campionato saudita. Per l’ex Milan si tratterebbe di un’avventura tutta nuova, in un calcio che sta sollevando la testa provando ad attrarre con i soldi (tanti) stelle in decadenza (ma non solo) del calcio europeo e sudamericano.

Una di queste stelle, anche se dietro una scrivania, potrebbe essere Paolo Maldini. A dirlo è AlKass Channel. L’Al-Alhy vuole l’ex terzino come direttore sportivo per la prossima stagione.

Arabia Saudita: opportunità o passo indietro per Maldini

L’Arabia Saudita, per Paolo Maldini, è naturalmente l’opportunità per rimettersi subito in gioco dopo il benservito ricevuto da Cardinale per vedute diverse e per l’ultimo mercato che non ha soddisfatto la proprietà. Un modo per rimettersi in sella e scoprire anche un mondo del pallone diverso, meno frenetico di sicuro. Senza contare che le conoscenze di Maldini potrebbero portare altri giocatori di prima fascia nel club saudita.

Ma andare oggi in Arabia è anche un passo indietro nella carriera di Paolo Maldini. Passa da un campionato di primo livello a uno molto inferiore. È vero che oltre a Cristiano Ronaldo, l’anno prossimo ci sarà pure l’ultimo Pallone d’oro Karim Benzema, ma il livello resta piuttosto basso.

Al-Alhy: ha tentato pure José Mourinho

L’Al-Alhy non si è fermato ai contatti con Paolo Maldini. L’idea è di costruire una squadra forte sotto tutti i punti di vista, dirigenziale e tecnica. Ecco allora che nei giorni scorsi c’è stato un vis-a-vis pure con José Mourinho per tentare di portare in panchina l’allenatore portoghese della Roma. Sarebbe anche questo un colpaccio, naturalmente.

L’Europa sta cominciando ad avere un po’ paura dei sauditi. I soldi fanno gola a tanti, non solo a chi è a fine carriera. E allora ecco che parecchi potrebbero decidere di trasferirsi, preferendo proprio il lato economico a quello tecnico. In questi giorni si è parlato anche dell’offerta fatta a Massimiliano Allegri. Insomma, di cose in pentola ne bollono parecchie da queste parti. E uno come Paolo Maldini potrebbe diventare figura importantissima per far crescere il movimento calcistico saudita. Forse anche di più di chi in campo ci va, come Benzema e Cristiano Ronaldo.