Juventus, Allegri vuol rilanciare Pogba trequartista: bufera tra i tifosi

Nella nuova squadra a cui sta lavorando l'allenatore il francese agirebbe alle spalle di Vlahovic: una soluzione per liberare la sua fantasia e limitare il lavoro di copertura

15-06-2023 18:18

Il futuro di Paul Pogba alla Juventus? Da numero 10, non solo sulla maglia. Questa l’idea di Massimiliano Allegri riportata oggi da Tuttosport, secondo cui nella prossima stagione l’allenatore vorrebbe schierare il francese qualche metro più avanti, da trequartista, in modo da liberare la sua fantasia e alleggerire il carico di lavoro fisico in campo.

Juventus, futuro da trequartista per Pogba

Non più centrocampista, ma trequartista: così Massimiliano Allegri vede Paul Pogba nella Juventus del prossimo anno. Utilizzare il francese da numero 10, alle spalle di una o due punte, potrebbe essere il modo migliore per liberare il suo talento e consentirgli di dare continuità alle sue qualità tecniche. Ma far giocare Pogba da trequartista permetterebbe anche al francese di correre meno in campo, di sfiancarsi meno in compiti di copertura, a netto vantaggio non solo della sua inventiva, ma anche dei suoi muscoli, da stressare il meno possibile.

Allegri, nuova Juventus col 4-3-1-2

Secondo Tuttosport Allegri sta immaginando una Juventus diversa da quella schierata con la difesa a tre nello scorso campionato. Allegri ha intenzione di ripartire da un 4-3-1-2 con Pogba nel ruolo di trequartista alle spalle della coppia formata da Vlahovic e Chiesa. Due idee – il nuovo modulo e il francese come numero 10 – che hanno però immediatamente risvegliato il fronte anti-Allegri tra i tifosi della Juventus.

Juventus, tifosi contrari alle idee di Allegri

“Pogba trequartista? Perché non stopper, si addice di più al calcio di Allegri”, attacca Giuseppe ironizzando difensivismo del tecnico della Juventus. “Immagini pure Pogba dove vuole, tanto quello si rompe dopo 5 minuti”, aggiunge Francesco, ricordando i ripetuti infortuni del francese. “Come saprà che deve giocare fuori ruolo Pogba si infortunerà”, scrive Andrea. “Quindi basiamo tutto su Pogba anche nel 2023/24… Ma siete seri? Pogba anche il prossimo anno avrà i suoi problemi fisici (purtroppo) Puntare su di lui è una pazzia”, sottolinea JuventusXSempr. “Pogba non farà più di 10 partite a stagione, serve un attaccante esterno sostituto di Di Maria”, commenta Gianfranco pensando al mercato. “Prima di giudicare vediamo”, ribatte Giuseppe, tra i pochi a mostrare fiducia in Allegri.