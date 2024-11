Milan, l'ex Papin sotto scorta a Marsiglia: "Sono stato minacciato" e De Zerbi sbotta: "Scritte falsità"

L'ex bomber e Pallone d'Oro si è sfogato e a rivelato la complessa situazione che è costretto a sopportare. Sulla situazione si è espresso anche l'ex tecnico del Sassuolo, ora allenatore dell'OM

L’ex Milan e Olympique Marsiglia, Jean-Pierre Papin, rivela di vivere da tre settimane sotto scorta dopo avere ricevuto minacce. Dopo la testimonianza choc del Pallone d’Oro, che non sta vivendo un momento felicissimo nel club transalpino ed è in contrasto con un dirigente, è arrivata la risposta piccata del tecnico dell’OM, Roberto De Zerbi.

Lo sfogo dell’ex Milan

La leggenda del Milan e dell’OM, Jean-Pierre Papin ha scosso il mondo del calcio transalpino e non solo spiegando di vivere una situazione alquanto complessa nel ruolo di allenatore delle riserve della squadra guidata dal nostro Roberto De Zerbi. Senza fare nomi, ma delineando un contesto non semplice – a cui si sono aggiunte minacce da parte di due uomini – l’ex bomber ha sbottato nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano La Provence.

Papin contro Ali Zarrak

“Così non si può andare avanti. O rimango io o parte la persona in questione”, ha sbottato Papin, con un chiaro riferimento al dirigente responsabile del club di Ligue 1, Ali Zarrak. “Io sono l’allenatore e non posso accettare che questa persona scelga per me. Ogni volta che giocatori della prima squadra sono scesi con noi, con la necessità di farli giocare, ho applicato le direttive. Io non ho bisogno di nessuno per discutere con De Zerbi o per parlare con il presidente Longoria, ma il problema con quella persona rimane“.

Papin rivela di aver ricevuto minacce e di essere sotto scorta

Poi, la rivelazione sulle minacce ricevute e dalla scorta assegnatagli dal club: “Sono tre settimane che vivo con la scorta. Ci sono tre auto degli agenti privanti davanti a casa mia. Questa è una cosa insopportabile, ma necessaria, visto che sono stato abbordato da due tizi in moto che mi hanno intimato di andarmene da Marsiglia. Non so se ci sia un legame con la situazione all’OM e non mi permetterei mai di dirlo o pensarlo, ma non posso accettare che si dica che non segua le richieste della società, sapendo che in più sto vivendo una situazione simile”.

Lo sfogo di De Zerbi

Insomma, una situazione intricata e controversa nella quale Roberto De Zerbi dimostra non voler entrare, arrivando a sbottare in conferenza: “Prima di tutto, voglio chiarire una cosa importante: sono stato al centro delle polemiche legate a Papin, ma ciò che ho letto ed è stato scritto è falso e inventato. Ho un buon rapporto con lui, sono arrivato qui dopo di lui e lo rispetto, per il suo grande passato nel club e per la sua età”.

Poi l’ex tecnico di Sassuolo e Brighton ha concluso: “Ho sempre salutato tutti, dal magazziniere al giardiniere, non ho problemi con nessuno e con questa polemica di Papin sono caduto dalla sedia. A volte parlo con Jean-Pierre, non ci vediamo spesso ma va sempre tutto bene tra noi. All’OM non ho problemi, né con lui, né con nessun altro. Se dovessi averne, sarò il primo a dirvelo. In questo momento, vi chiedo solo rispetto e correttezza nei miei confronti”.