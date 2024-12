Papu Gomez ricomincia dalla C: le liti con Gasp, il Mondiale, la squalifica, una storia infinita

L'argentino sta scontando la squalifica per doping, ma ha rimesso gli scarpini: il Papu assapora la Serie C e i colori sono di nuovo nerazzurri

Rimettere piede in campo è sempre un’emozione, soprattutto per chi è stato costretto ad abbandonarlo. Ed è quello che è successo al Papu Gomez, squalificato per aver assunto una sostanza vietata dal regolamento dopo un test antidoping svolto quando ancora era al Siviglia. La sua parentesi al Monza è durata pochissimo e da allora è fermo ai box, ma non ha cambiato città. Vive sempre lì e ne ha approfittato per rimettere gli scarpini. E l’occasione è arrivata direttamente dalla Serie C.

Gomez si allena con il Renate

Ad aprire le porte al fantasista ci ha pensato il Renate, che ha condiviso il gesto sui social. L’argentinO ovviamente non si è fatto sfuggire questa chance per rimettersi in forma: “Sfruttando questa occasione che mi ha regalato la società sono felice di condividere gli allenamenti con la squadra. Sono molto felice. A 36 anni il mio obiettivo è tornare a giocare, che è la cosa che mi rende più felice. La luce in fondo al tunnel si vede e si può ricominciare con gli allenamenti” – ha detto Gomez. Il video termina con un “to be continued” che fa ben sperare per il futuro.

Gomez, la squalifica e quando può tornare a giocare

La vita dell’argentino è cambiata dopo la squalifica per doping del novembre del 2022. Ha cercato di difendersi, spiegando la sua buona fede: “Ho rispettato rigorosamente tutte le normative e sono un forte difensore dello sport pulito. Non ho mai avuto e non avrò mai intenzione di ricorrere ad una pratica vietata. La presunta violazione – racconta Gomez – trae origine dalla presenza di Terbutalina dovuta all’ingestione involontaria di un cucchiaio di sciroppo di mio figlio. È bene però specificare, che l’uso terapeutico della Terbutalina è consentito agli atleti professionisti e che in nessun caso migliora la prestazione sportiva nel calcio”. Non è servito a nulla, almeno per il momento e il ricorso è stato respinto. Il Papu sta ancora scontando la sua pena e potrà ritornare a giocare ufficialmente soltanto ad ottobre del 2025.

Gomez, odio e amore con Gasp e una nuova vita

All’Atalanta Gomez è considerato una leggenda, ha contribuito alla metamorfosi del club in una big e ha arricchito la Serie A con giocate di rara bellezza. Con Gasperini è stato un rapporto di amore e odio: prima l’allenatore lo ha coccolato, lo ha migliorato e poi ha rotto il rapporto in seguito a un litigio di campo. Ora però il Papu ha voluto dimenticare tutti quei malumori, ci ha messo una pietra sopra. E adesso dopo aver perso il Mondiale del 2022 vinto dalla sua Argentina, sta cercando di riappropriarsi della sua vita calcistica. I colori sono gli stessi di quelli della Dea, sempre nerazzurri. E l’umiltà del campione è emersa di nuovo. Gomez è pronto a sudare e sacrificarsi per cercare di riprendere in mano la propria carriera. La strada è lunga, ma ha iniziato a fare i primi passi.