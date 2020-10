Paquetà e la cessione dal Milan: "L'ho vissuta così"

Il Milan sta vivendo una fase di enorme rinascita, comprovata non solo dalla vetta della classifica di Serie A. I rossoneri hanno infatti in corso una striscia positiva di risultati che li rendono una delle big d’Europa allo stato attuale delle cose, numeri da urlo soprattutto se raffrontati con le tante difficoltà delle ultime stagioni. In cui, tra gli altri, uno dei protagonisti con la maglia del Diavolo fu un Lucas Paquetà nel frattempo emigrato in Francia ma che afferma di non avere problemi con il suo passato rossonero.

“Oggi non c’è da parte mia desiderio di vendetta – spiega l’attuale giocatore del Lione in un’intervista concessa a ‘L’Equipe’ -. Anzi, sono addirittura grato per questo trasferimento, nonostante si possa affermare che sia stato doloroso. Sono però situazioni che fanno parte della vita”.

E Paquetà ora non intende soffermarsi su ciò che è stato e poteva essere: “Rivoglio il mio buon calcio, quello brasiliano, felice. A Lione sento di aver ritrovato la giusta energia in tal senso”.

OMNISPORT | 24-10-2020 11:44