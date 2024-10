Paquetà, squalifica a vita per l'ex Milan? Le scommesse, il pasticcio del telefonino e l'accusa: "Non collabora”

Paquetà, finito al centro di un caso scommesse per delle ammonizioni sospette, ora rischia seriamente la squalifica a vita per essersi disfatto del cellulare e non aver collaborato con la FA

Guai in vista per l’ex Milan Lucas Paquetà. La posizione del brasiliano del West Ham, al centro di un caso scommesse dalla scorsa stagione per delle ammonizioni sospette, si sarebbe notevolmente complicata per non aver collaborato a pieno con la FA secondo quanto riportato dal Sun, tanto da rischiare seriamente la squalifica a vita adesso.

Il caso scommesse di Paquetà

Dall’anno scorso Lucas Paquetà è al centro di un caso scommesse per via di alcune ammonizioni sospette. La FA lo aveva infatti accusato di aver essersi fatto ammonire volontariamente in tre occasioni tra il 2022 e il 2023 per incassare la vincita di alcune giocate fatte in Brasile da circa sessanta persone, con il centrocampista brasiliano che aveva da subito negato di aver commesso alcun illecito.

Questo il comunicato rilasciato ai tempi riguardo l’indagine: “Si presume che abbia cercato direttamente di influenzare l’andamento, la condotta o qualsiasi altro aspetto o evento di queste partite cercando intenzionalmente di ricevere un cartellino dall’arbitro con lo scopo improprio di influenzare il mercato delle scommesse al fine di far trarre profitto a uno o più persone dalle stesse”.

Il telefono buttato e la scarsa collaborazione con la FA

A peggiorare la situazione di Paquetà sarebbe stato un cellulare. L’anno scorso la FA aveva sequestrato il suo smartphone per circa otto settimane al fine di cercare tracce degli illeciti, con il centrocampista brasiliano che in quel periodo aveva comprato un altro telefono per sostituire momentaneamente il precedente.

Peccato che al momento della restituzione del primo cellulare Paquetà si sia subito disfatto del nuovo, creando non pochi sospetti alla FA, che avrebbe chiesto nuovamente accesso ai suoi dispositivi elettronici, con il giocatore del West Ham che però si sarebbe mostrato poco collaborativo, complicando ancor di più la sua posizione.

Chiesta squalifica a vita

Da subito per Paquetà era stata chiesta una squalifica a vita, ovvero la pena massima. Squalifica che viste le ultime novità non sembra nemmeno più così remota. L’udienza dovrebbe tenersi il prossimo marzo, ma è plausibile che il verdetto arrivi comunque al termine della stagione.