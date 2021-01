Paratici elogia Conte: "Con lui tre anni fantastici"

Nel 2011 Fabio Paratici scelse Antonio Conte per la panchina della Juventus, questa sera lo ritrova invece da avversario sulla panchina dell’Inter nel derby d’Italia.

Così il CFO bianconero ha parlato ‘Sky Sport’ dell’allenatore nerazzurro: “Conte è un grande allenatore. Ha fatto la storia della Juve, da giocatore che da allenatore. Io posso solo ringraziarlo, con lui sono stati tre anni fantastici. Ci ha aiutato molto”.

Oltre a Conte, stasera Paratici ritroverà anche Arturo Vidal da avversario. Presto invece potrebbe trovare anche Mario Mandzukic, ormai a tutti gli effetti un calciatore del Milan: “Vidal è un grandissimo giocatore, una persona che ha dato tanto alla Juve, anche se stasera farà il massimo per l’Inter. Mandzukic al Milan? Sono contento che torni nel calcio che gli compete, al livello che gli compete. Sapevo sarebbe tornato al top”.

Per quanto riguarda invece il presente, Paratici non vede esigenze immediate, ma preferisce temporeggiare: “Noi aspettiamo e ci guardiamo in giro, è un mercato di opportunità. Non crediamo di avere particolarmente bisogno. Aspettiamo, non abbiamo fretta di nulla”.

OMNISPORT | 17-01-2021 20:57