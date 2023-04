Pareggio per 0-0 tra Barcellona e Girona

Nella ventottesima gara di campionato de La Liga i blaugrana si portano a +13 dal Real Madrid, il Girona conquista l’undicesimo posto in classifica

10-04-2023 23:29

Finisce in pareggio per 0-0 il match di campionato (valido per la ventottesima giornata) de La Liga tra Barcellona e Girona. I Catalani, forti anche della sconfitta del Real Madrid, allungano di un punto sui Blancos. I padroni di casa, nonostante le statistiche tutte a favore, non riescono a trovare la via del gol che, di fatto, avrebbe virtualmente chiuso il campionato spagnolo.

Nonostante il pareggio, i blaugrana si portano a 13 punti di vantaggio dai rivali del Real Madrid. Gli ospiti, dopo l’ottavo pareggio stagionale, si portano a 35 punti e conquistano l’undicesimo posto in classifica. Al termine del campionato spagnolo mancano 10 gare.