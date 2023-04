Pareggio per 0-0 tra Palermo e Cosenza

I rosanero tengono il possesso ma non creano molte occasioni nitide, nonostante il pareggio gli ospiti restano in zona playout

10-04-2023 22:36

Si è concluso il posticipo della trentaduesima giornata del campionato di Serie B. La sfida tra Palermo e Cosenza è terminata a reti bianche, il Palermo ha tenuto il possesso del pallone per il 61% della partita. I padroni di casa hanno tirato 13 volte ma solamente due volte hanno inquadrato lo specchio della porta. Gli ospiti hanno tirato in dieci occasioni, in porta solo due volte ma sono riusciti a procurarsi una buona occasione.

Al termine dell’incontro i siciliani raccoglitoro 43 punti stagionali (a meno 3 lunghezze dai Playoff) e si posizionano al nono posto della classifica. Capitolo diverso per gli ospiti che, dopo il nono pareggio stagionale, raccolgono 36 punti sei collocano al sedicesimo posto a disposizione (in zona Playout). Il Cosenza, però, è a pari punti con Cittadella e Venezia.