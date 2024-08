Parigi 2024, calcio: Francia-Argentina al veleno tra rivincite, scontri politici e polemiche, i transalpini fischieranno l'inno

La gara dei quarti di calcio si annuncia infuocata, il ricordo della finale dei Mondiali in Qatar e lo scandalo del video razzista dell'Albiceleste

I francesi se lo auguravano, gli argentini lo temevano: la gara tra i blues e l’albiceleste, in programma stasera alle 21 in uno stadio Matmut Atlantique esaurito da giorni e valida per gli ottavi del torneo di calcio delle Olimpiadi, non è solo una partita. In palio c’è tutto, la rivincita dei Mondiali in Qatar e la rivalità tra le due nazioni dopo gli scontri sportivi e politici per quella che viene già considerata come una finale anticipata.

Il video di Fernandez che ha dato scandalo

Tutto è cominciato appunto quando il giocatore del Chelsea Enzo Fernandez, dopo il successo sulla Colombia in coppa America, ha avviato una diretta dal pullman, filmando i compagni. Tutti felici di cantare contro i giocatori della Francia, riprendendo un coro che i tifosi argentini avevano inventato due anni fa, per insultare le origini africane dei vari Bleus, lasciando sottintendere di conseguenza una presunta mancanza di purezza etnica

Un video che ha indignato vari compagni di club di Fernandez, nonostante le scuse. In primis Wesley Fofana (“razzismo senza complessi”). Ma anche una decina di Blues hanno smesso di seguire l’argentino sui social: i francesi Badiashile, Nkunku, Disasi, Gusto, Ugochuwku, Sarr, e pure il belga Lavia e l’albanese Boja. La Ministra dello sport Amelie Oudea-Castera ha chiesto l’intervento della Fifa che ha aperto un’indagine, anche su sollecitazione del presidente federale francese, Philippe Diallo.

Lo scontro diventa politico

Reazioni che però hanno indotto la vice presidente argentina, Victoria Villaruel ad attaccare la Francia, bollandola come paese “colonialista e ipocrita”. Così è dovuta intervenire Karina Milei, segretaria generale e sorella del presidente della Repubblica Javier Milei, recatasi all’ambasciata francese di Buenos Aires per calmare le acque, ma la tensione non si è mai allentata.

I fischi dei francesi all’inno argentino

I francesi alle Olimpiadi hanno fischiato l’inno argentino anche in altre discipline, come il rugby. Le polemiche poi sono diventate roventi dopo la prima gara dell’Argentina ai Giochi contro il Marocco, con la partita sospesa nel finale dopo il gol del 2-2 dei sudamericani e ripresa due ore dopo col Var che ha annullato la rete.

L’appello di Mascherano

“Giocheremo contro la squadra locale. La gente sarà contro di noi – ha avvertito Macherano – Non dobbiamo spendere energie per quello che succede sugli spalti. E’ una cosa che non possiamo controllare”. Anche il portiere Gerónimo Rulli ha espresso il suo punto di vista. “Sentiamo il clima delle avversità, ci fischieranno l’inno ma sarà una bellissima partita. Sarà speciale perché sarà la prima dopo la finale dei Mondiali, con tutto quello che è successo in questi mesi e perché in fin dei conti siamo i campioni del mondo, due volte campioni d’America e oggi rappresentiamo il paese”, ha commentato. Thiago Almada ha provato a calmare un po’ gli animi: “Per noi la Francia è solo un’altra partita, solo un altro rivale. Andremo a vincere”.

Sono molti i precedenti di partite in cui la Nazionale argentina si è trovata a giocare in scenari molto avversi nel corso della sua storia. Una fu la finale della Coppa del Mondo del 1930 contro l’Uruguay a Montevideo (2-4). Anche la partita decisiva dei Mondiali del 1990 in Italia contro la Germania (0-1) a Roma, dove il pubblico appoggiò i tedeschi visto che l’Argentina aveva appena eliminato l’Italia in semifinale. Ai Mondiali del 2006 dovettero affrontare la Germania a Berlino , nei quarti: fu 1-1 e perse ai rigori. Un altro caso è stato quello della finale dei Mondiali del 2014 in Brasile , sempre contro la Germania (0-1), quando i locali tifarono per gli Europei. O la finale della Copa América 2015 contro il Cile a Santiago (0-0 e sconfitta ai rigori). Anche la semifinale della competizione continentale 2019 contro il Brasile a Belo Horizonte (0-2) e la finale del 2021 contro i brasiliani (1-0) , partita che si è giocata con un pubblico ridotto a causa della pandemia. In caso di parità ci saranno i tempi supplementari e, se la parità persiste, i rigori. Se dovesse avanzare, l’Argentina dovrà affrontare lunedì la vincente del duello tra Egitto e Paraguay.

Francia-Argentina, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni:

Francia: Obed Nkambadio; Chrislian Matsima, Soungoutou Magassa, Castello Lukeba, Bradley Locko; Johann Lepenant, Andy Diouf, Désire Doué, Rayan Cherki, Jean-Philippe Mateta; Alexander Lacazette. DT: Thierry Henry.

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Luján o Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Otamendi, Julio Soler; Ezequiel Fernández, Cristian Medina; Giuliano Simeone, Thiago Almada, Santiago Hezze o Lucas Beltrán; Giuliano Alvarez. Allenatore: Javier Mascherano.