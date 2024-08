Parigi 2024, Ceccon rivela perchè ha dormito sotto la panchina nel parco: il retroscena

L'azzurro risponde anche alle critiche dopo il flop nella staffetta mista e traccia un bilancio delle sue Olimpiadi

Il bello addormentato sull’erba è rimasto stupito da tanto clamore. La foto di Ceccon, disteso su un’asciugamano ai piedi di una panchina del parco del Villaggio Olimpico, è diventata un’immagine iconica della disorganizzazione delle Olimpiadi. L’azzurro, oro nei 100 dorso e bronzo nella staffetta 4×100 stile libero, spiega tutto in un’intervista a Fanpage in cui torna sul disagio delle camere e traccia un bilancio personale di questi Giochi.

La spiegazione di Ceccon sulla foto virale

Ceccon già nei giorni precedenti aveva avuto parole dure (e non era stato certo l’unico) per per la sistemazione degli alloggi con i conseguenti disagi per gli atleti, privati di aria condizionata e con un caldo afoso che rendeva impossibile il riposo. Senza parlare della qualità del cibo del villaggio. Da qui la decisione di dormire fuori: “Stavo per i fatti miei… – dice a FanPage – Molti si sono spostati e hanno fatto bene. Adesso non sto a dirvi cosa c’era e cosa non c’era nel villaggio, però soprattutto per un evento così importante per i primi 3-4 giorni magari puoi resistere. Però se ne passano dieci, col cibo che c’è, non è semplicissimo. È stato così, per molti ma non per tutti. Però ahimè, le difficoltà c’erano sicuramente”.

La sua foto è diventata virale: “Molto semplicemente mi sono messo disteso sì – ha aggiunto il nuotatore -, poi non so neanche chi sia che ha fatto la foto. La verità è che mi ero appoggiato lì per stare un po’ per i fatti miei e basta. Avevo poche cose con me e le ho messe in ordine lì… ma in camera c’è un po’ più di disordine”.

Il bilancio delle Olimpiadi di Ceccon

Con due medaglie in valigia il bilancio di Ceccon è sicuramente positivo: “Sono contento e basta. Sicuramente mi prenderò qualche giorno per me, non vedo l’ora di essere a casa e di stare un po’ con la mia famiglia. Sono soddisfatto, questa volta sì. Mi sono fatto sfuggire anche una finale dei 200 dorso che magari poteva essere una possibile medaglia, ma io sono venuto qua con un obiettivo che era quello di vincere i 100 e ce l’ho fatta, tutto il resto è in più. È arrivata anche la medaglia nella staffetta stile libero”.

La verità sul flop nella staffetta mista

Unico rimpianto la delusione per il risultato negativo nella 4X100 mista: “È successo siamo andati fuori. Abbiamo parlato molto tra di noi. C’è stata forse poca convinzione, poco spirito di gruppo. Le critiche? Ci sono quelli che criticano e quelli che capiscono e fanno i complimenti ci sono sempre. Peccato, forse potevamo giocarci una medaglia anche se molto difficile”.