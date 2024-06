Parigi 2024, Tathiana Garbin non scioglie i dubbi sul doppio misto e il silenzio su Sinner preoccupa

Tathiana Garbin non scioglie i dubbi sui due atleti che comporranno il doppio misto alle Olimpiadi di Parigi: incertezza anche tra Paolini, Cocciaretto e Bronzetti e il nome di Sinner non spunta mai

L’Italia si avvicina alle Olimpiadi di Parigi con ambizioni altissime sia in ambito maschile che femminile, mai come in questo momento il tennis italiano sta vivendo un momento di forma eccezionale con gli azzurri che hanno possibilità concrete di salire sul podio sia nel singolare (maschile e femminile) che nel doppio. Ma resta ancora un ambito da chiarire: quello del doppio misto.

Garbin: “Il 24 luglio decideremo sul misto”

La decisione su chi scenderà in campo spetterà ai due capitani Filippo Volandri e Tathiana Garbin, ovviamente con il consenso dei giocatori che verranno coinvolti. La capitana della squadra femminile nel corso della conferenza stampa di presentazione del ATV Tennis Open è stata stuzzicata su un tema che sta a cuore a tanti tifosi italiani, quello del doppio misto a Parigi 2024 che resta ancora tutto da definire: “Viste le ultime prestazioni credo che abbiamo buone possibilità sia in singolare che in doppio ma anche nel doppio misto. Questo perché le ragazze hanno dimostrato che possono giocare ad altissimo livello. La coppia del misto. In tanti voglionoi giocare, il 24 luglio abbiamo il “sign-in” e aspetteremo l’ultimo minuto per prendere una decisione”.

Wimbledon, le chance di Jasmine Paolini

Se l’Italia può guardare tutti, finalmente, dall’alto in basso grazie al numero 1 in classifica di Jannik Sinner nel ranking maschile. Anche in ambito femminile c’è di che sorridere con Jasmine Paolini (che oggi ha vinto il suo match a Eastbourne) che è salita alla posizione numero 7 della classifica WTA e tra le grandi protagoniste anche di Wimbledon: “Jasmine sta attraversando un periodo di particolare brillantezza nel suo tennis. Ma sta giocando bene anche Elisabetta Cocciaetto, che ha delle potenzialità molto buone sull’erba e anche Lucia Bronzetti. L’unica che sta vivendo un momento di crisi e di difficoltà è Martina Trevisan ma sono sicura che saprà come uscirne”.

Il silenzio di Sinner sul doppio misto

Il doppio misto è un argomento di cui si parla da un po’ e su cui anche in passato Jasmine Paolini ha dato la sua piena disponibilità nella speranza di poterlo giocare con Jannik Sinner. La tennista toscana è migliorata moltissimo in doppio grazie a Sara Errani, la sua classifica e la sua fiducia non sono mai state più alte e la speranza di poter conquistare una medaglia in doppio con Sinner le fa sicuramente gola. Jannik però sull’argomento non si è mai esposto. Il tennista altoatesino, a Parigi, giocherà ovviamente in singolare ma anche nel doppio con Lorenzo Musetti e forse un terzo impegno potrebbe risultare eccessive soprattutto se dovesse avanzare. Nel corso dei mesi Jannik non si è mai espresso in merito e anche il silenzio di Tathiana Garbin non lascia pensare a un esito positivo.