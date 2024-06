Wimbledon, Sinner batte Djokovic nel test sul centrale: le sensazioni sulla presenza di Nole ai Championships

Buone sensazioni per Djokovic, che sembra sempre più certo di scendere in campo a Wimbledon, e Sinner dopo la partitella di allenamento disputata dai due oggi sul centrale

Jannik Sinner e Novak Djokovic hanno disputato un set di partitella in una sessione di allenamento in vista dell’inizio del torneo di Wimbledon, in programma dall’1 al 14 luglio nell’omonimo quartiere di Londra, utile per prendere confidenza con l’erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. A vincere il set è stato l’altoatesino, apparso subito a suo agio qui dove l’anno scorso ottenne la prima semifinale slam, ma il test è stato utile soprattutto a Nole, che nelle prossime ore – entro il sorteggio che si terrà venerdì 28 giugno alle 11.00 – deciderà se prendere parte o meno alla 137esima edizione dei Championships.

A Jannik il primo test sull’erba di Wimbledon

Sessione d’allenamento di altissimo livello quella andata in scena sul campo centrale di Wimbledon giovedì dalle 15.15 alle 16.15 tra il n°1 e il n°2 della classifica ATP. Un test di un’ora in cui Sinner e Djokovic si sono affrontati in una partitella che ha visto Jannik trionfare per 6-3 nel primo set e il serbo reagire nel secondo che si è interrotto sul 2-1 con un break in suo favore.

Buone sensazioni per Sinner – eliminato nelle ultime due edizioni di Wimbledon proprio da Djokovic -, che dopo il primo trionfo in un torneo su erba all’ATP 500 di Halle, si appresta a disputare il suo primo slam da testa di serie n°1, consapevole di avere una ghiotta occasione di allungare in classifica sui propri inseguitori, che – indipendentemente dall’esito dei Championships – non potranno superarlo al termine dello slam.

Djokovic ai giornalisti: “Sto bene”

Buone sensazioni anche per Djokovic, che è sceso in campo con una fascia elastica per proteggere il ginocchio destro operato al menisco poco più di tre settimane fa. Nole è apparso sorridente e soddisfatto dell’allenamento, al termine del quale avrebbe anche detto ad alcuni giornalisti “Sto bene”, facendo intuire che la sua presenza a Wimbledon non dovrebbe essere in pericolo. Così fosse Carlos Alcaraz scalerebbe alla testa di serie n°3, il che significa che Sinner potrebbe incontrarlo in semifinale come al Roland Garros.

Gucci e l’evento organizzato in onore di Sinner

Appena arrivato a Londra per prepararsi a Wimbledon, Sinner è stato accolto da Gucci – noto brand di moda di cui è ambassodor mondiale -, che mercoledì 26 giugno ha organizzato una cena privata al St. Restaurant per celebrare il nuovo n°1 del mondo. All’evento mondano erano presenti altre celebrità come Ryan Gosling, Salma Hayek, Joe Alwyn, Kingsley Ben-Adir, Hannah Dodd, Poppy Delevingne.