Paris e Brignone, il fine settimana da sogno dello sci azzurro: la rivelazione di De Chiesa su Domme, Fede a La Thuile con un sogno

Un fine settimana e tre vittorie per l’Italia grazie alla rinascita di Dominik Paris e al solito incredibile talento di Federica Brignone: ora per la Tigre valdostana il sogno di vincere la Coppa del Mondo in Italia

Un fine settimana da sogno per l’Italia dello sci. Due vittorie tra gli uomini grazie a un Paris dai tratti leggendari e al solito incredibile talento di Federica Brignone. Ma la stagione non è ancora conclusa e può regalare ancora grandi soddisfazioni agli azzurri, anche nel corso della settimana che arriva.

Paris fa da mentore a Franzoni

Dopo il successo in discesa, il fine settimana perfetto di Dominik Paris si conclude con una splendida vittoria in Super e Domme ai microfoni non è mai banale: “Oggi mi sono sentito davvero bene, il tracciato era scorrevole. Penso che la mia azione sia stata molto fluida. Era da tempo che non salivo sul podio in questa specialità e aver raggiunto un mito come Gustav Thoeni è davvero una grande soddisfazione visto quello che rappresenta per lo sport e per lo sci italiano. Franzoni? Deve ancora imparare qualcosa su alcun tracciati, gli ho provato a dare qualche consiglio”.

La rivelazione di De Chiesa

Una vittoria a sorpresa per tanti ma non certo per Paris che sa quello che ha vissuto nel corso degli ultimi anni. Per tanti la carriera del velocista azzurro era sul viale del tramonto, una situazione che lui però non ha mai accettato come ha dimostrato più volte nel corso della stagione. E a rivelare un retroscena su Domme nel corso della trasmissione Rai è l’opinionista Paolo De Chiesa che rivela: “Due anni fa la sua carriera sembrava praticamente finita, non riusciva più a sciare in un determinato modo, c’erano un sacco di problemi. Poi è cambiato qualcosa e ora è tornato a fare delle prestazioni subito, merito della sua convinzione e del lavoro che ha continuato a fare”.

Brignone: le date da segnare sul calendario

Il weekend perfetto dello sci italiano è iniziato con Paris ed è finito sempre sempre con il velocista azzurro. In mezzo però c’è stata l’ennesima grande prestazione di Federica Brignone. La tigre valdostana continua il suo momento magico con la vittoria nel gigante, quinta nella specialità e nona complessiva nella sua stagione. L’azzurra sembra voler entrare sempre di più nella storia dello sci italiano e per farlo deve provare a capitalizzare al meglio i 322 punti di vantaggi nella classifica di Coppa del Mondo.

Sono 7 le gare da disputare fino alla fine della stagione, di mezzo un solo slalom speciale: di fatto quindi sono sei le gare in cui Fede dovrà difendere la sua posizione dall’attacco della svizzera Lara Gut-Behrami, il sogno è quello di uscire nell’impresa proprio in Italia nella tripla tappa che il circo bianco femminile farà a La Thuile (da giovedì a sabato) dove sono in programma due SuperG e a una discesa. La tigre sogna di festeggiare il traguardo più prestigioso davanti ai suoi tifosi.