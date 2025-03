Kvitfjell, infinito Paris: Domme mette tutti in fila anche in SuperG. Dominata la valanga svizzera, eguagliato il record di Thoeni

Dopo il successo in discesa due giorni fa, il veterano azzurro conquista la vittoria anche in SuperG: a 35 anni Domme è ancora il punto di riferimento della velocità azzurra. Bene anche Franzoni

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Dominik Paris semplicemente infinito: il veterano della velocità azzurra vive la sua seconda giovinezza sulle pista norvegesi. Vittoria in discesa e bis in SuperG con la tappa di Kvitfjell che certifica il talento e l’infinita tenacia di un atleta, le cui imprese vengono troppo spesso sottovalutate.

Paris nella storia: altro che viale delle tramonto

Due giorni fa la vittoria numero 23 in Coppa del Mondo dopo un digiuno durato 15 mesi, oggi quella numero 24 che eguaglia anche il record di una leggenda come Gustav Thoeni. Il 35enne di Merano è una vera e propria leggenda dello sci italiano e dopo la discesa, compie una vera e propria impresa riuscendo a centrare il successo anche in SuperG. Fino a qualche mese fa, l’obiettivo della squadra italiana sembrava quello di trovare al più presto il suo erede. Ma Domme per il momento non ha alcuna intenzione di percorrere il viale del tramonto, è ancora lui il riferimento della velocità azzurra. E mettere alle spalle la pattuglia svizzera in una stagione come questa è roba da fenomeni veri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Prestazione positiva anche quella di Giovanni Franzoni che continua a dimostrare le sue capacità soprattutto in SuperG. L’azzurro mette insieme una prova molto solida chiudendo a 81 centesimi dal primo posto di Paris.

Il racconto della gara

Le condizioni della pista non sono di certo ottimali con una scarsa visibilità che invita alla prudenza. La prima discesa di valore è quella del canadese Crawford, la sua performance non sembra imbattibile ma quelli che scendono dopo di lui sembrano far fatica a rimanere sugli stessi tempi. La prima sorpresa ma in negativo è la prova di Franjo Von Allmen, vincitore della discesa di ieri che finisce lontano dai migliori nonostante una prova molto positiva.

Paris mette insieme un’altra grande prestazione di livello, l’azzurro è praticamente perfetto nei primi due settori della pista, poi commette un piccolo errore che gli fa perdere un po’ di velocità ma con il pettorale numero 10 va in testa e diventa lui il punto di riferimento per tutti, anche se la gara è ancora molto lunga.

Il primo grande rischio arriva come sempre dalla Svizzera con la discesa di Monnay che però sin dal primo intermedio sembra meno performante dell’azzurro e finisce dietro. La vera prova del nove è però quella del marziano Marco Odermatt che però finisce solo al terzo posto provvisorio. E Paris comincia ad assaporare il successo. Lo spavento arriva dallo sloveno Hrobat che arriva al terzo posto.

SuperG Kvitfjell, l’ordine d’arrivo

Questo l’ordine d’arrivo del superG di Kvitfjell valido per la coppa del mondo di sci maschile: