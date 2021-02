Parma-Bologna, le parole del Match-Winner Musa Barrow

Musa Barrow, attaccante del Bologna, ha steso con una bellissima doppietta il Parma di Roberto D’Aversa al Tardini del classico derby dell’Emilia. Il centravanti ex’Atalanta ha poi rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla partita ai microfoni di “Sky Sport”.

Ecco le sue parole:

“Non segnavo di testa da tanto tempo, sono molto contento di aver aiutato la squadra a vincere. Il mister mi ha aiutato a lavorare tanto in settimana per interpretare il ruolo di centravanti, sono molto contento. La cosa più difficile nel giocare da attaccante? Tenere palla, aiutare la squadra a salire, il mister mi dice di lavorare molto su quello e io mi impegno per migliorare”.

OMNISPORT | 07-02-2021 21:14