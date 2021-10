Parma, Brunetta: “Buffon un fratello”

Juan Francisco Brunetta, trequartista del Parma, ha rilasciato una bella intervista a Parmalive.com, durante la quale parla del rapporto con alcuni compagni di squadra, a cominciare da Franco Vasquez:

“Con Franco parliamo spesso, mi spiega tante cose: da come controllare il pallone a come passarlo per fare più male agli avversari. È un privilegio per noi avere un giocatore così. Mi aiuta tanto anche solo vederlo e soprattutto quando qualcuno ha un dubbio va da lui e gli fa domande. La stessa cosa succede con Gigi Buffon, una persona con cui posso parlare come se fosse mio fratello. È un uomo semplice, se vede che hai un problema ti sta accanto e ti dice qualche parola. È molto importante per noi”.

Per poi continuare con una vera e propria leggenda, ovvero Gianluigi Buffon:

“È molto importante perché Gigi non ti fa mai rilassare. Ci tiene sul pezzo, ci fa allenare più forte per raggiungere il massimo, è molto importante per la nostra crescita. Poi è un vincente, ha vinto praticamente tutto in carriera e per noi è un modello sia in campo che fuori, dove ci aiuta tantissimo”.

OMNISPORT | 10-10-2021 14:29