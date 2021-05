Parma, Maresca: "Arrivo con entusiasmo"

Il nuovo tecnico del Parma Enzo Maresca si è presentato come nuovo allenatore dei crociati: “Questo è un club prestigioso, che ha fatto la storia del nostro calcio, da calciatore ho avuto modo di giocare su questo campo e c’era un livello altissimo di giocatori. Uno degli input che mi ha spinto qui è il desiderio di ricreare quell’entusiasmo che ho visto qui a Parma, in questo stadio”.

“Ci sono entusiasmo e voglia di fare bene, l’ho avvertito da tutti i componenti della società. Ho delle idee irrinunciabili, principi da allenatore come tutti i tecnici. Cercheremo di avere il controllo della gara in tutti i momenti, provando a comandare ed avere l’iniziativa contro qualunque squadra. Se ho accettato Parma è perché so che bisogna vincere, questo mi ha spinto ad essere qui e non il contrario. In qualsiasi lavoro c’e’ bisogno di un processo, l’obiettivo e’ portare il club, la citta’ e i tifosi dove meritano di stare”.

OMNISPORT | 27-05-2021 20:47