Parole Marotta scatenano un vespaio: Juve-Inter si gioca sul web

La sensazione che il rinvio di Juve-Inter e di altre 4 partite di serie A abbia infastidito (a dir poco) la stragrande maggioranza dei club è forte. Il day-after la decisione della Lega è ancora infuocato e lamentele e proteste arrivano da Nord (Inter) a Sud (Napoli). Davvero non sarebbe stato meglio giocare a porte chiuse? Possibile arrivare al sabato per prendere una decisione simile? Interrogativi che restano in sospeso ma che aprono il fianco alle polemiche.

LA PROTESTA – Ad alzare la voce più di tutti è il dg dell’Inter. Dopo le prime dichiarazioni a caldo Beppe Marotta è andato giù pesante in un’intervista alla Gazzetta e al Corsera: nel mirino la Lega e chi ha soffiato perché si arrivasse a questa soluzione invisa ai più.

LE PAROLE – Il dirigente nerazzurro ha chiesto un’assemblea straordinaria ed ha annunciato che non accetterebbe porte chiuse per le prossime gare: “Hanno rinviato cinque partite per non giocare senza pubblico, perché domenica prossima chi gioca in casa dovrebbe accettare di farlo a porte chiuse? Se si gioca ora lo si farà a porte aperte. Il rischio di chiusura della serie A esiste”.

LE REAZIONI – Juve-Inter non si gioca sul campo stasera, ma sul web sì e fioccano le reazioni: “Diciamo che Marotta , in modo educato e tranquillo, ha affermato che se non salterà anche il prossimo turno ( visto che l’ emergenza non può di certo durare solo una settimana) allora tutto questo si è fatto per parare il cu.. alla Juve” o anche: “Prepariamoci per farsopoli 2?! Se non riesci a batterli, distruggili Marotta”.

FALSATO – Arrivano reazioni a valanga: “Marotta ha ragione, il campionato è già sfalsato. Quando l’Inter avrebbe dovuto giocare 4 partite in 2 settimane e si è ritrovata a farne 2 con la speranza di fare la terza, Juve-Inter a porte chiuse. Solo che così però andava bene” oppure: “Lasciano pensare le parole di un grande dirigente come Marotta quando afferma che il campionato è falsato. Il mondo del calcio non può vivere dentro un’ampolla e continuare ad autoreferenziarsi. Ci sono delle regole generali che vanno rispettate”.

POLEMICHE – Sui social è un fiume in piena” Marotta furioso con la Lega, Gattuso che il campionato è Falsato….. questo è solo l’inizio delle polemiche!! La Lega ha combinato un disastro clamoroso, vergognoso…. e stranamente avvantaggia una squadra con le maglie bianco e nere…”

QUI JUVE – Gli juventini invece contrattaccano: “Sembra evidente che Marotta e gli interisti in generale ci avessero fatto la bocca al vantaggio di giocare lo scontro diretto con lo Stadium vuoto, visto che ne hanno vinta solo una, inutile, negli ultimi 8 anni. ora evidentemente stanno impazzendo” e infine: “Marotta ora passa dalla parte del torto. Porte chiuse o aperte deve essere deciso da chi governa sulla base di dati scientifici, non dalla Lega, altrimenti il coronavirus diventa davvero una barzelletta”.

