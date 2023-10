Partite di oggi in Champions League: dove vedere Napoli, Inter e tutti i match in calendario

Il programma completo di tutte le partite che si giocano questa settimana valevoli per le coppe europee: Champions, Europa League, Conference

03-10-2023 08:30

Secondo turno della fase a gironi delle 3 coppe europee per club. In Champions le partite si giocano come al solito martedì e mercoledì, Europa League e Conference invece il giovedì. Subito in campo Inter e Napoli in casa contro avversarie di grandissimo blasone: l’Inter ospita il Benfica, i partenopei addirittura il Real Madrid. Tocca poi al Milan contro i panzer del Borussia e alla Lazio contro il Celtic. Turno facile per la Roma e molto difficile per l’Atalanta in Europa League, la Fiorentina ospita i magiari in Conference.

Le partite di oggi 3 ottobre

Oggi in programma 8 partite. Due di queste alle 18.45 e riguardano indirettamente Inter e Napoli, perché si affrontano le altre due squadre che compongono i loro gironi. Alle 21.00 tutte le altre partite tra cui ovviamente quelle delle due squadre italiane: l’Inter in teoria dovrebbe avere una partita più abbordabile contro il Benfica guidato dall’ex Juve Di Maria; per il Napoli, decisamente in risalita dopo un inizio stentato, al Maradona una partitissima contro il Real Madrid del mai troppo amato ex mister Carletto Ancelotti. Il Napoli sa di avere tutte le carte in regola per mettere in serie difficoltà le merengues. La partita dell’Inter si vede in chiaro su Canale5, mentre per vedere il Napoli in streaming bisogna fare un abbonamento a Now: abbonati qui a Now

18:45 Salisburgo-Real Sociedad Champions League Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Arena 18:45 Union Berlino-Braga Champions League Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport 1 21:00 Copenaghen-Bayern Monaco Champions League Mediaset Infinity, Sky 21:00 INTER-BENFICA Champions League Canale 5 (in chiaro),

Sky, Sky Sport Calcio 21:00 Lens-Arsenal Champions League Mediaset Infinity, Sky 21:00 Manchester United-Galatasaray Champions League Mediaset Infinity, Sky 21:00 NAPOLI-REAL MADRID Champions League Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport 1 21:00 PSV-Siviglia Champions League Mediaset Infinity, Sky

Le Partite di domani 4 ottobre

Altre 8 partite di Champions in programma. Le prime 2 alle 18.45, tra cui Atletico-Feyenoord che fanno parte del gruppo della Lazio. Alle 21.00 tutte le altre tra cui un affascinante Celtic-Lazio, occasione fondamentale per gli uomini di Sarri in casa dell’unica squadra “facile” del girone. Si annuncia una vera battaglia d’altri tempi. Per vederla su Sky vi consigliamo di farvi un abbonamento a Now: abbonati qui a Now

Alla stessa ora partitona Borussia-Milan. I rossoneri devono tirare fuori il loro proverbiale carattere Champions per fare risultato su un campo come il Westafalenstadion il cui nome fa già paura. La squadra di Pioli è abbastanza in palla e sa di non partire sconfitta. Si annuncia un match vibrante e molto equilibrato, trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video. Si può quindi vedere gratis se si è già abbonati e se ci si abbona adesso, perché si può sfruttare il mese di prova gratuito.

Fai qui il tuo abbonamento ad Amazon Prime Video

18:45 Anversa-Shakhtar Donetsk Champions League

Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Calcio 18:45 Atletico Madrid-Feyenoord Champions League Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport 1 21:00 BORUSSIA DORTMUND-MILAN Champions League Amazon Prime Video 21:00 CELTIC-LAZIO Champions League Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport 1 21:00 Lipsia-Manchester City Champions League Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Arena 21:00 Newcastle-PSG Champions League Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Calcio 21:00 Porto-Barcellona Champions League Mediaset Infinity, Sky 21:00 Stella Rossa-Young Boys Champions League Mediaset Infinity, Sky

Le partite del 5 ottobre

Giovedì è il giorno di Europa League e Conference. Le nostre giocano tutte alle 21.00. In Europa League, la Roma ospita i modesti svizzeri del Servette e, a meno di situazioni molto difficilmente prevedibili, dovrebbe andare sul velluto. Discorso molto diverso per l’Atalanta che deve andare fino in Portogallo a vedersela contro biancoverdi dello Sporting Lisbona: una partita che rievoca uno dei momenti più eroici della Dea. In Conference League invece la Fiorentina ospita i magiari del Ferencvaros, squadra che non dovrebbe impensierire più di tanto la Viola di Italiano che è apparsa piuttosto in palla.

Tutte queste partite si possono vedere in diretta tv sia su Dazn (abbonati qui a Dazn), sia su Sky (abbonati qui a Now)

16:30 Astana-Viktoria Plzen Conference League Sky, Sky Sport Calcio 18:45 Ballkani-Dinamo Zagabria Conference League Sky 18:45 Besiktas-Lugano Conference League Sky 18:45 Bodo Glimt-Bruges Conference League Sky 18:45 Breidablik-Zorya Conference League Sky 18:45 Gent-Maccabi Tel Aviv Conference League Sky 18:45 Klaksvi­k-Lille Conference League Sky 18:45 Olimpia Lubiana-Slovan B. Conference League Sky 18:45 AEK Atene-Ajax Europa League Dazn, Sky 18:45 Aris Limassol-Rangers Glasgow Europa League Dazn, Sky 18:45 Baska Topola-Olympiacos Europa League Dazn, Sky 18:45 Friburgo-West Ham United Europa League Dazn, Sky 18:45 Olympique Marsiglia-Brighton Europa League Dazn, Sky, Sky Sport Calcio 18:45 Rakow Czestochowa-Sturm Graz Europa League Dazn, Sky 18:45 Real Betis-Sparta Praga Europa League Dazn, Sky 18:45 SPORTING LISBONA-ATALANTA Europa League Dazn, Sky, Sky Sport 1 21:00 AZ Alkmaar-Legia Varsavia Conference League Sky 21:00 Aberdeen-HJK Conference League Sky 21:00 Aston Villa-Zrinjski Mostar Conference League Sky 21:00 Cukaricki-Genk Conference League Sky 21:00 FIORENTINA-FERENCVAROS Conference League TV8 (in chiaro),

Dazn, Sky, Sky Sport Calcio 21:00 Nordsjaelland-Ludogorets Conference League Sky 21:00 Paok S.-E. Francoforte Conference League Sky 21:00 Spartak Trnava-Fenerbahçe Conference League Sky 21:00 Hacken-Qarabag Europa League Dazn, Sky 21:00 Liverpool-Union Saint Gilloise Europa League Dazn, Sky 21:00 Maccabi Haifa-Panathinaikos Europa League Dazn, Sky 21:00 Molde-Bayer Leverkusen Europa League Dazn, Sky 21:00 ROMA-SERVETTE Europa League Dazn, Sky, Sky Sport 1 21:00 Slavia Praga-Sheriff Tiraspol Europa League Dazn, Sky 21:00 Tolosa-LASK Linz Europa League Dazn, Sky 21:00 Villarreal-Rennes Europa League Dazn, Sky

