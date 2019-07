Trezeguet fermato sul Suv: rifiuta l'alcoltest e patente ritirata

Brutta disavventura per David Trezeguet.

Secondo quanto riporta ‘Il Corriere di Torino’, infatti, l’ex attaccante della Juventus è stato multato e denunciato dalla polizia a Torino per essere stato trovato al volante con un tasso alcolico superiore al consentito. Per Trezeguet, secondo quanto si è appreso, è anche scattato il ritiro della patente.

L’episodio è successo mercoledì sera: fermato in via Po da una pattuglia della squadra volanti mentre era alla guida della sua Jeep, Trezeguet avrebbe discusso a lungo con gli agenti.

Sempre secondo quanto raccolto da “Il Corriere di Torino”, Trezeguet è apparso subito alticcio agli agenti e dopo essersi inizialmente rifiutato di sottoporsi all’alcoltest dopo un’ora ha accettato la prova dell’etilometro, eseguita più volte per avere la certezza dell’esito: il “palloncino” avrebbe dato per tre volte risultati superiori alla norma (valori tra 1,5 e 1,7).

Il campione del mondo 1998 e campione d’Europa 2000 con la Francia, al momento del fermo, era in macchina con un amico. Rientrava da Monforte d’Alba, località nelle Langhe, dove aveva partecipato a una degustazione di vino con un altro ex juventino, Mauro German Camoranesi. Gli amministratori comunali avevano ospitato i due per cena, offrendo loro numerose bottiglie di Barolo di diverse annate.

Trezeguet ha indossato la maglia della Juventus tra il 2000 e il 2010 ed è tuttora il miglior marcatore straniero della storia del club bianconero con 171 gol complessivi tra tutte le competizioni. Il suo palmares a Torino comprende due scudetti, nel 2002 e nel 2003, più quello revocato nel 2005, e due Supercoppe Italiane, oltre alla vittoria del campionato di Serie B nel 2007.

Dopo l’addio al calcio, Treze-gol è tornato alla Juve nel 2015 prima come presidente delle “Juventus Legends” e poi come “Brand ambassador” del club, ruolo svolto tuttora.

SPORTAL.IT | 18-07-2019 13:54