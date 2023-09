Juve, doping Pogba: positivo al testosterone. Che cosa rischia il Polpo

Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone ai controlli effettuati dopo Udinese-Juventus. Altra tegola per la Juve e per il Polpo, che rischia di restare fermo ancora a lungo

Ombra doping su Paul Pogba. Il francese è senza pace. Dopo l’ennesimo stop fisico, nuova tegola per il centrocampista della Juventus, trovato positivo al testosterone nel controllo antidoping dello scorso 20 agosto dopo la gara inaugurale della serie A dei bianconeri alla Dacia Arena contro l’Udinese.

Il periodo nero di Pogba

A riportare la notizia è l’Ansa che non aggiunge ulteriori dettagli. La cosa certa è che per Pogba prosegue il periodo nefasto, con gli infortuni, le voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Torino e le dichiarazioni delle ultime ore con la voglia di riscatto e le ammissioni sulla crudeltà del calcio a essere spazzate in un attimo da questa ultimo durissimo colpo doping.

Pogba positivo al testosterone

In quel Udinese-Juventus, chiuso con il netto 0-3 per la banda di Massimiliano Allegri, tra le altre cose, Paul Pogba non ha nemmeno messo piede in campo. Ma tant’è, i controlli ci sono e, a quanto pare, hanno evidenziato una irregolarità per l’ex United, come detto, positivo al testosterone. Come prassi, il francese sarà sospeso in via cautelare e avrà a disposizione tre giorni per richiedere che vengano effettuale le controanalisi.

Che cosa rischia Pogba

In caso di positività confermata, come riportato dalla redazione di SportMediaset, a scanso di patteggiamento, il Polpo sarà costretto ad andare a giudizio davanti al tribunale nazionale dell’antidoping. Le pene per doping prevedono una squalifica fino a due anni, che potrebbero anche raddoppiare in caso di accertata intenzionalità nell’assunzione di sostanze proibite.

Il precedente Palomino

Provando a indagare i precedenti, il più recente, quello del difensore dell’Atalanta, José Luis Palomino, ha visto la giustizia assolvere il giocatore dopo quattro mesi di stop. In quel caso, l’argentino – e così dovrebbe essere per Pogba – venne fermato per la violazione degli Art. 2.1 e 2.2, relativi a “presenza di una sostanza proibita” e “uso, o tentato tale, di una sostanza proibita”. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, questo nuovo imprevisto rischia seriamente di poter porre definitivamente fine alla carriera del talento bianconero che, negli ultimi anni, sembra proprio non poter aver pace.