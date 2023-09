Juventus: Pogba ha pensato di smettere, le parole amare sulla sua famiglia

Dichiarazione choc del centrocampista che spiega di aver avuto voglia di chiudere col calcio dopo la delusione per il tentativo di rapimento da parte del fratello

11-09-2023 13:02

Paul Pogba ha pensato di lasciare il calcio giocato: a raccontarlo è lo stesso centrocampista della Juventus, in un’intervista rilasciata ad Al Jazeera. Alla base di questa tentazione, però, non ci sarebbero i tanti infortuni degli ultimi anni, ma la delusione e lo sgomento seguiti al tentativo di rapimento organizzato dal fratello Mathias.

Juventus, Pogba e l’idea del ritiro

Negli ultimi anni Paul Pogba non ha di certo attraversato stagioni facili, il centrocampista francese della Juventus è stato ripetutamente vittima di infortuni e, anche a causa di alcune scelte rivelatesi errate sulle terapie da seguire, è rimasto a lungo lontano dal campo. Pogba, però, non ha mai smesso di pensare al calcio, di voler essere un calciatore. L’unico evento che l’ha quasi spinto al ritiro è stato un altro: il tentativo di rapimento da parte del fratello Mathias.

Juventus, Pogba non aveva più voglia di giocare a calcio

Pogba ne ha parlato in un’intervista concessa ad Al Jazeera. Parlando di come i soldi e il successo regalati dal calcio possano influire su un atleta, sulla sua vita privata, Pogba ha fatto accenno al suo tentato sequestro da parte del fratello Mathias: l’uomo, con l’aiuto di alcuni complici, tentò di rapire il centrocampista per chiedere un riscatto di 13 milioni di euro.

“Il denaro cambia le persone. Può distruggere una famiglia – ha dichiarato Pogba -. Può creare una guerra. A volte pensavo da solo: ‘Non voglio più avere soldi. Semplicemente non voglio più giocare. Voglio solo stare con persone normali, così mi ameranno per quello che sono, non per la fama, non per i soldi”.

Juventus, Pogba pronto a non arrendersi

Pogba ha poi anche parlato di quelle che sono le difficoltà intrinseche dello sport di alto livello e in particolare del calcio: secondo il centrocampista della Juventus spesso i club e i tifosi hanno la memoria corta e la riconoscenza non è un valore condiviso. “Il calcio è molto bello, ma è crudele – ha aggiunto Pogba – . Le persone possono dimenticarti. Puoi fare qualcosa di grande: il giorno dopo non sei nessuno”. Il giocatore della Juve, però, non ha perso la fiducia in sé stesso: anzi dopo gli infortuni è pronto a tornare ad alti livelli. “A coloro che mi hanno criticato voglio fargli mangiare le parole – ha concluso Pogba – Voglio mostrare loro che non sono debole. Possono parlare male di me, ma mi arrenderò mai”.