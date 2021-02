Paura per Ancelotti: ladri in casa con la figlia presente

Carlo Ancelotti ha vissuto un venerdì sera complicato nella sua residenza di Crosby, vicino a Liverpool, nel Merseyside. Come ha riportato il ‘Daily Mail’, i ladri hanno fatto irruzione in casa sua.

L’allenatore dell’Everton non era in casa mentre i malviventi sono entrati in azione. In casa, invece, c’era la figlia Katia. Stando al resoconto della Polizia, sarebbe stata proprio lei a mettere in fuga i ladri.

Secondo il verbale delle forze dell’Ordine, l’allarme sarebbe suonato alle 18.35. Due uomini con impermeabile e passamontagna neri si sarebbero introdotti nell’abitazione, portando via la cassaforte.

Queste le dichiarazioni di uno dei portavoce della Polizia del Merseyside. “Siamo stati chiamati alle 18.35, due uomini si sarebbero introdotti in una proprietà in Hall Road East. I malviventi indossavano due impermeabili neri, con delle scritte bianche, e passamontagna neri. Gli occupanti mano disarmati. Le indagini stanno andando avanti”.

OMNISPORT | 13-02-2021 12:28