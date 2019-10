Paura per Eddy Merckx: ricoverato dopo una caduta

Apprensione nel mondo del ciclismo per Eddy Merckx, ricoverato da domenica in ospedale a Dendermonde, in Belgio, dopo essere caduto dalla bici mentre era impegnato in un giro con alcuni amici. La leggenda delle due ruote è stata immediatamente trasportata in ospedale: secondo la famiglia il Cannibale ha subito un trauma cranico ma le sue condizioni non sarebbero gravi, anche se resta costantemente sotto osservazione.

In giornata l’ex corridore, 74 anni, sarà sottoposto a ulteriori controlli. Paul Van Himst, ex calciatore e amico di Merckx, ha dichiarato che secondo la moglie non ci sarebbero gravi conseguenze e che oggi dovrebbe essere trasferito in reparto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Merckx, dotato di un pacemaker al cuore, è ricoverato in una normale stanza d’ospedale e non è in terapia intensiva. Al momento, i medici non si sbilanciano su quando potrà essere dimesso.

Considerato il più grande ciclista della storia, il fuoriclasse belga ha vinto cinque Tour de France e cinque Giri d’Italia, oltre a quattro Mondiali, ventisette classiche di cui 19 monumento, e una Vuelta di Spagna.

Solo pochi giorni fa era ospite al Festival dello Sport di Trento, e giovedì era andato in visita presso la famiglia del grande amico e rivale Felice Gimondi, morto lo scorso 16 agosto per un infarto mentre nuotava nel mare di Giardini Naxos, in Sicilia.

Merckx non se l’era sentita di partecipare al funerale del campione bergamasco: “Non arrabbiatevi se non verrò al funerale, ma non ce la faccio, sto troppo male. Vi prometto, verrò a trovarvi, staremo di nuovo insieme”, erano state le sue parole al telefono alla figlia Norma.

SPORTAL.IT | 14-10-2019 11:49