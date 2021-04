Paura per il Real Madrid a Liverpool: il pullman preso a sassate

Liverpool-Real Madrid inizia male. Malissimo, anzi. Non dentro al campo, dove la formazione di Jurgen Klopp e quella di Zinedine Zidane si sfideranno per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, ma fuori, all’arrivo degli spagnoli ad Anfield.

Il pullman che stava trasportando il Real verso lo stadio è stato infatti preso a sassate. Nessun componente della rosa delle merengues, nonostante lo spavento, è rimasto ferito: gli unici danni sono stati riportati dal veicolo.

Come si può notare nel video, la finestra laterale del pullman è andata in frantumi, tanto che è stato necessario raccogliere da terra i cocci di vetro. Non ancora identificate le persone che hanno compiuto il gesto.

