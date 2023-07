Paura per Wanda Nara: lady Icardi ricoverata d'urgenza a Buenos Aires

La showgirl argentina Wanda Nara in ospedale a causa di forti dolori addominali. Icardi in ansia: salta la prevista vacanza in Italia

14-07-2023 12:43

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Paura per Wanda Nara, ricoverata d’urgenza in un ospedale di Buenos Aires, per forti dolori addominali. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì: a causa di questo imprevisto, la conduttrice di Masterchef Argentina e suo marito, il calciatore Mauro Icardi, sono stati costretto a rinviare il viaggio di piacere in Italia, in programma lunedì prossimo.

Wanda Nara in ospedale: che cos’è successo

La modella e influencer, che due giorni prima di accusare il malore aveva presenziato ai Martín Fierro Awards, dov’era stata premiata per il suo ruolo nel programma ‘Quién es la Máscara’ di Telefe, è stata trasportato all’ospedale de Los Arcos, nel Barrio de Palermo di Buenos Aires. Sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, da quanto si apprende sarebbe stata dimessa dopo 24 ore. Bisogna però evidenziare che né la diretta interessata né l’ospedale hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle condizioni di salute di lady Icardi.

L’angoscia di Icardi e niente vacanza a Milano

L’account Gossipeame, informatissimo su tutto ciò che riguarda il mondo dello showbiz, ha fatto sapere che Icardi, ex attaccante di Sampdoria e Inter ora in forza al Galatasaray, era “molto preoccupato” per la moglie. Lunedì prossimo i due sarebbero dovuti volare a Milano, dove hanno ancora casa, per trascorrere una vacanza italiana insieme ai figli. Ma il viaggio è stato rimandato a data da destinarsi: l’unico pensiero di Maurito, nonostante il burrascoso rapporto con la consorte, è che Wanda Nara si rimetta al più presto.

Wanda Nara ricoverata d’urgenza: le parole del papà

Intervenuto ai microfoni del ‘Ventura Show’, in onda su radio Del Plata, il papà di Wanda Nara, Andrés, ha riferito che alla figlia “non è successo nulla di grave”. Poi ha spiegato che “non avendo rapporti con Mauro né con la madre della showgirl, ho deciso di recarmi direttamente in ospedale per avere informazioni, ma mia figlia già non c’era più”. Anche la giornalista Laura Ubfal ha assicurato che l’imprenditrice è “in buona salute”. Ma su ciò che è davvero successo vige ancora il massimo riserbo.

Futuro a Istanbul per Wanda Nara?

Fresco campione di Turchia, per Icardi nessun trasferimento in Italia. Il 30enne attaccante argentino è infatti destinato a restare a Istanbul ed è intenzionato a segnare il suo gol più importante: convincere moglie e figli a raggiungerlo nella metropoli turca. Per motivi di lavoro, la vita di Wanda Nara è legata all’Argentina: Maurito riuscirà a farle cambiare idea? Le riviste di gossip sono già pronte a versare fiumi d’inchiostro. Del resto, gli Icardi – con i loro continui tira e molla rigorosamente documentati dai social – sanno fin troppo bene come tenere alta l’attenzione sul loro rapporto.