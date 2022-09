19-09-2022 17:33

Neanche il tempo di iniziare la pausa per le nazionali che questa già miete vittime importanti. Ne sanno qualcosa in casa Milan dove, il giorno dopo la partita persa contro il Napoli, si sono registrati due stop di una certa qual importanza.

Guai Milan, rientro anticipato per Theo Hernandez

La situazione da valutare con più attenzione (nonché quella che preoccupa di più Pioli e il suo staff), riguarda Theo Hernandez rientrato in fretta e furia a Milanello dopo il guaio fisico ravvisato dallo staff medico della nazionale francese.

Questa in particolare, come comunicato dal Milan, ha diagnosticato al giocatore “un problema all’adduttore che verrà valutato nei prossimi giorni con esami strumentali”.

Non solo Hernandez, anche Calabria preoccupa il Milan

Il francese però non è l’unico esterno titolare ad aver riportato un infortunio muscolare visto che anche Davide Calabria, escluso tra le polemiche dai convocati di Mancini, si è fermato per un problema al flessore riportato nel match di ieri sera a San Siro.

Nel suo caso, “l’affaticamento, verrà valutato – anch’egli con esami strumentali – alla ripresa degli allenamenti”, momento questo in cui Pioli si augura che le condizioni fisiche dei suoi due titolari non siano tali da non poterli schierare alla ripresa contro l’Empoli.

Milan, c’è anche un terzo giocatore da tener d’occhio

Calabria e Theo Hernandez potrebbero anche essere raggiunti in infermeria nei prossimi giorni da Sandro Tonali, anche lui non al meglio come implicitamente ammesso dal c.t. della Nazionale Roberto Mancini nella giornata di oggi dichiarando come lo stato fisico del centrocampista rossonero “non sia un grande problema”.

La situazione perciò andrà monitorata con attenzione perché il Milan vorrebbe tutto tranne che un peggioramento anche delle condizioni dell’ex Brescia, uno degli elementi a cui Pioli non vorrebbe rinunciare per tornare subito a marciare a pieno regime in campionato e dimenticare così l’amara sconfitta di San Siro.