Pechino 2022, Federica Brignone da sogno: bronzo in combinata

17-02-2022 08:12

Un’altra medaglia per la spedizione azzurra a Pechino 2022. Federica Brignone conquista una meravigliosa medaglia di bronzo nella combinata, grazie ad una grande rimonta nella prova di slalom

Combinata, splendida Brignone

Dopo aver conquistato la medaglia d’argento nello slalom, Federica Brignone si regala un’altra medaglia. Nella combinata, l’azzurra, dopo aver chiuso la prova di discesa all’ottavo posto, disputa una prova di slalom davvero splendida, conquistando così il terzo posto finale e, di conseguenza, la medaglia di bronzo (sua terza medaglia alle Olimpiadi). L’azzurra si classifica alle spalle della medaglia d’oro Michelle Gisin (2’25″67 il suo tempo) e dell’altra svizzera Wendy Holdener, medaglia d’argento. La più grande delusione arriva invece da Mikaela Shiffrin che, dopo una buona discesa, esce di scena nella prova di slalom, gettando al vento l’occasione di riscattarsi in questa Olimpiade: “Non so davvero cosa non abbia funzionato nelle mie gare. Pensavo di aver trovato il mio ritmo. Non stavo andando neanche al 100% ma non è andata neanche così”, le parole della statunitense. Peccato anche per le azzurre Marta Bassino e Nicol Delago. Entrambe le azzurre inforcano, non riuscendo a completare la prova. Elena Curtoni non ha, invece, terminato la prova di discesa.

Pechino 2022, Brignone nella storia

Federica Brignone chiude l’avventura a Pechino 2022 con due medaglie di grandissimo valore. Dopo l’argento nella prova di slalom gigante, è arrivato il favoloso bronzo in combinata. L’azzurra può festeggiare così un traguardo importantissimo: tre medaglie totali alle Olimpiadi invernali. Alle due conquistate a Pechino 2022, c’è da aggiungere il bronzo, nel gigante, a PyeongChang nel 2018.

Pechino 2022, quattro medaglie per le azzurre

Se lo sci maschile si sta leccando le ferite dopo un’Olimpiade decisamente deludente, le azzurre brindano, con Federica Brignone, alla quarta medaglia a Pechino 2022. Un risultato eccezionale che conferma la qualità dell’intero movimento femminile. Oltre ad una splendida Federica Brignone (argento nel gigante e bronzo nella combinata), pesa la doppietta d’autore nella discesa femminile con Sofia Goggia (argento) e Nicol Delago (bronzo). Il 25% delle medaglie conquistate, ad oggi, dall’Italia (16 totali) arrivano dallo sci femminile.

