Pechino 2022, Federica Brignone delusa: "Ho dato tutto"

11-02-2022 07:32

Niente da fare. Nel SuperG Federica Brignone delude. Al traguardo è solo settima. Tanta la delusione per non essere riuscita a giocarsi una medaglia dopo l’argento nel Gigante.

“Già ieri dopo la sciata in pista ci sono rimasta male, la partenza e il tracciato erano banali. Sono scesa a tutta, ma era una pista molto facile. Ho sciato bene, senza paura di sbagliare. Ho dato quello che avevo, ma non è stato abbastanza. Devo accettare che oggi non ero la migliore. Peccato, visto come sto sciando in SuperG anche su tracciati facili. Non sono la migliore oggi. Non c’era un passaggio difficile, ma non voglio trovare scuse. Non sono stata abbastanza brava, ma sarei più delusa se sentissi di non aver dato tutto. Tutti si aspettavano di più, io per prima”, le sue parole a Rai Sport.

